在數位時代，幾乎 24 小時手機不離手，有許多大大小小的事情，都能夠透過手機處理，從訊息往來、打遊戲，到看影片等等，此時手機續航力就是大家所追求的，出門在外不一定能夠找到插座充電，行動電源需求就隨之而來，而今，蘋果apple 官網悄悄上架最新款 MagSafe 外接電池，蘋果apple 原廠行動電源就在這！磁吸式設計不需要線材，直接貼在 iPhone 12 背面就能充電

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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蘋果apple 新款 MagSafe 外接電池已經在官網上架，但可惜的是， 目前只有 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 系列機種才能夠使用，MagSafe 外接電池使用磁吸式設計，能夠與 iPhone 12 系列機種背面一貼即合，號稱擁有完美對位的磁石，是能夠貼合手機又安全可靠的無線充線方式，另外，MagSafe 外接電池可以雙向充電，可搭配較高功率的充電器，如 Mac 充電器，來進行更有效率的充電方式。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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產品說明：

MagSafe 外接式電池一貼即合，快速好用；精巧、直覺的設計，讓你隨時隨地輕鬆充電。完美對位的磁石，讓外接式電池貼合你的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro，帶來安全可靠的無線充電。

MagSafe 外接式電池搭配 27W 或更高功率的充電器 ，例如 MacBook 隨附的充電器，可進一步提升充電速度。當你需要無線充電器時，只要插上 Lightning 連接線，就能以最高達 15W 的功率為裝置無線充電。

建議使用：

– 20W 或更高功率的 USB-C 電源轉接器與 USB-C 對 Lightning 連接線 (另售)

發售日期：未定

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)