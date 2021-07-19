台股加權指數19日開低在17854.35點，權王台積電（2330）開低在583元，壓抑早盤指數下跌逾60點。但航運三雄同步開高，其中，陽明（2609）本日將舉行法說，早盤漲幅逾2％，帶動航運股類股漲幅2.76％，成交占比逾四成，成為盤面亮點之一。

美國消費者信心下滑，抵銷零售銷售跳增的利多，再加上感染Delta變種病毒的人數跳升，引發疑慮，促使美國四大指數全面走低。

道瓊工業平均指數7月16日終場下跌0.86％（299.17點）、收34687.85點；周K線下跌0.52％。那斯達克指數下跌0.8％（115.9點）、收14427.24點，創6月25日以來收盤新低；周K線下跌1.87％。

費城半導體指數下挫2.25％（72.29點）、收3145.45點，跌破60日移動平均線（又稱季線），創5月26日以來收盤新低；周K線下跌4.06％。

統一投顧指出，台灣確診人數降溫，可望鬆綁降級，有利內需恢復。加上時序進入傳產及電子產業旺季，以及之後股東會、法說會與財報季陸續登場，利多行情可期。雖然台積電法說行情失靈，但台股整體多頭格局不變，建議擇優選股，偏多操作。

統一投顧指出，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server 供應鏈、蘋果供應鏈、航運、鋼鐵及汽車相關等族群。