千萬超跑進加油站加個油，竟然起火變火燒車，車主氣壞！18日凌晨1點多，花蓮一間加油站發生火燒車事件，警方獲報到場驚訝發現，起火燃燒的竟是要價1500萬的麥拉倫650S超跑。受害車主氣壞了，怒控是加油站員工「灌太快」，後續賠償問題恐怕更要大傷腦筋。

據TVBS報導，警方接獲火燒車報案，一開始以為只是普通轎車，員警到場一看大為吃驚，原來竟是一台亮橘色、新車要價1535萬元McLaren麥拉倫650S超跑，只不過這輛千萬超跑車身撲滿白色粉末，原來火燒車瞬間，車主機警拿滅火器噴灑，搶救愛車。

車主氣急敗壞地向員警抱怨，是加油站員工加油方式錯誤，「灌太急」才造成起火。這輛千萬超跑為何突然起火字燃？有汽修業者分析，可能時間久了油管沒有密封，在比較激烈的操駕完之後，車子溫度較高，油氣薰到排氣管，比較高溫的地方，或許就是起火主要原因。

目前這輛超跑仍停在加油站，等待後續處置，只不過後續得面對高額維修、賠償問題，雙方恐還有得喬。