台中市衛生局長曾梓展強調，家教男於疫調過程中隱匿不實，造成疫調困難，因此市府將依《傳染病防治法》開罰6至30萬元。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中30歲確診家教男（案15385）爽玩雙北後回台中連續多日在6家旅店進行人與人連結，因隱匿足跡被將被開罰最高30萬元罰鍰；其匡列64人採檢，目前還有4人採檢中；台中市長盧秀燕也在18日疫情記者會上表示，因其有跨縣市社交圈，人際往來密切且複雜，判斷可能具有高度傳染風險。

家教男7月12日確診，揪出其感染確診起源於曾到台中新光三越逛街買名牌留下足跡的彰化海鮮小開（案15341），因倆人有連結被匡列採檢確診，家教男CT值29.1，中市衛生局和彰化衛生局研判，其感染較久，恐為家教男傳給海鮮小開。

家教男確診後一開始並無公共場域足跡，只匡列3名接觸者，這其中就揪出為他搬家的北區27歲男子（案15428）在7月13日確診，但疫調人員透過警政協尋加上簡訊實聯制資訊，擴大往前匡列接觸者也訝然發現，他在6月底曾至雙北11區活動，至少與3人有連結；返回台中後更在中市6家旅店和至少5人進行人與人的連結，目前匡列採檢人數也擴大到64人，再揪出彰化屏東出差的創投男（案15479）確診。

針對該案，台中市疫情指揮中心鍥而不捨追查及抽絲剝繭，衛生局長曾梓展指出，目前正藉跨縣市合作持續追蹤擴大匡列接觸者，現已匡列的61名接觸者，其中6人匡列居家隔離，5人採檢陰性、1人確診即為協助家教男搬家的案15428；另有55人匡列自主健康管理，51人採檢陰性、4人尚待檢驗結果。

曾梓展也強調，家教男於疫調過程中隱匿不實，造成疫調困難，因此市府將依《傳染病防治法》開罰6至30萬元。