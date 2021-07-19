台船(2208)完成65000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪「GPO EMERALD」雲命名，該艘是GPO集團所訂造系列船中的第四艘，該系列船中第一艘GPO Grace於2018年登上英國皇家造船工程師學會RINA雜誌封面，第二艘GPO Amethyst(紫晶號)也在2019年，由國家地理頻道來台將其建造過程拍攝成專題節目「工程大驚奇－終極貨船」，且在數十個國家播放。

台船第一代潛舉式甲板重貨載運輪於1999年及2000年完成建造，船名分別為Black Marlin及Blue Marlin，在簽約當時是世界上最大型的潛舉式甲板重貨載運輪，目前均隸屬於荷蘭Dockwise公司旗下。載運過的貨物包含自升式鑽井平台、海基X波段雷達、重達6萬噸的石油平台以及整座天然氣精煉廠等超大型貨物，甚至曾一次載運過18艘江輪，其中最著名的是Blue Marlin於2000年將在葉門亞丁港內遭蓋達組織以自殺小艇衝撞攻擊而損毀，無法自主航行的美國海軍柯爾號飛彈驅逐艦(USS Cole DDG-67)載回美國本土。也曾將澳洲皇家海軍在建中的坎培拉級兩棲攻擊艦從西班牙費羅爾港經由非洲南端好望角運送到澳洲墨爾本，耗時2個半月。

第二代的GPO EMERALD不僅加大尺寸，更將第一代的柴油主機設計改為電力推進，除了減少對環境的影響外，還將第一代船艉後方煙囪兼浮力塔改造為可移動式浮力塔，使得貨物裝載更具彈性。不僅是鑽油平台，從離岸風電的發動機、潛水艇到軍艦，甚至是液化天然氣接收站等大型模組都能輕鬆裝載。台船並將此輪的電力推進設計和建造經驗導入科技部800總噸海洋研究船「新海研2號」、「新海研3號」和2200總噸海洋研究船「新海研1號」、台船環海風電工程公司斥資75億元新台幣打造的全迴旋大型浮吊船「Green Jade」，以及未來將應用於執行海上遇險救難和拖帶任務的海軍新型救難艦，宣告台船正式邁入智能電動船船廠的行列。

近年北冰洋航線逐漸成為熱門話題，台船在設計第二代潛舉式甲板重貨載運輪時已考量冰區操作規範要求，因此可於ICE CLASS-1C冰區航行，為提供船東更多營運路線的選擇。