從傳統無線接取網路開始，電信商就長期被國際電信設備大廠的解決方案制約，直到5G時代，開放式虛擬化無線存取網路(Open Virtualized Radio Access Network，也稱Open vRAN)顛覆了傳統框架，將既有的中心化一舉擊潰，面對這開放性架構的龐大商機，台系網通業者也紛紛高喊「準備好了」!

5G在全球快速起飛，但龐大的建設成本卻是各國電信營運商最沉重的壓力，窮則變、變則通，Open vRAN順勢崛起，透過Open vRAN可以讓5G的建設成本大幅下降，不用再像4G時代一樣，要建設網路就得仰賴國際一線設備大廠，諸如愛立信、諾基亞等，Open vRAN也象徵著網路建設走向「白牌化」，當然，有商機自然有生意，在以往3G、4G年代，台灣網通業者往往都只能拿到國際一線設備大廠的間接訂單，好比是「大廠吃肉、台廠喝湯」，終於在Open vRAN的誕生下改變遊戲規則，台系網通廠將邁入新一片藍海，目前包括中磊(5388)、智邦(2345)、啟碁(6285)、明泰(3380)等均已磨刀霍霍，所有網通訊者均可以有機會大型基地台的建設商機。

5G基地台可分為無線單位(Radio Unit RU)、分散單位(Distributed UnitDU)與集中單位(Centralized Unit CU)，在Open vRAN 的架構下，DU與CU可使用商用現成(Commercial-off-the-shelfCOTS)伺服器並內建虛擬化網路，使一個DU可以彈性橫跨4G與5G頻段存取與支持多個RU，不再受過去的專有硬體、軟體的限制。

所謂的Open vRAN就是把主要系統放在雲端，電信運營商可以使用自行購買的小型基地台、白牌伺服器或是交換器，整體行動通訊架構將變得更加靈活，打破以往4G時代的中心化，不僅效能更佳，建置成本也明顯降低，當建構成本降低時，就可以讓電信營運商在建設上更加積極，伴隨而來的就是網路品質的提升，也就可以吸引更多消費者升級，對產業帶來正向循環。此外，在成本效益能夠發揮的前提下，Open vRAN也有助5G企業專網布建，將核網路虛擬化，讓降低企業營運負擔。

Open vRan代表的是破壞式創新技術的崛起，也可加速5G訊號覆蓋率的攀升，開放的生態系統能大幅提升電信服務供應商的競爭力，並帶來更多創新技術發展，而Open vRAN可以降低5G服務推出的挑戰和門檻，由於系統會依需求自動調整虛擬化功能，更平衡控管運營商的資本支出與成本，更可以減少負擔風險，如同國際頂尖雲端服務供應商FAMG(Facebook、Amazon、Microsoft、Google)一般，步入開放式與虛擬化方向，恐已經是產業不可逆浪潮。