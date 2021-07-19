5G自2019年起在全球陸續佈建，但基礎建設成本巨大，導致電信業者無法快速拉高ARPU，如何降低建設成本就成為當務之急，Open vRAN的出現也自然成為一劑良方。

Open vRAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上，電信營運商可購買白牌伺服器、交換器、小型基站等等網通產品，用以建設自己的行動通訊架構，藉由Open vRAN改變傳統的無線存取網路架構，一旦電信營運商可以自行選擇白牌伺服器、交換器、小型基站，這其中的商機早已經讓台系網通廠蠢蠢欲動。

中磊在Open vRAN領域可說是前段班，在2019年就和高通、日本樂天行動網路公司以及美國虛擬化無線存取領導廠Altiostar合作，打造出具備4G、5G互通性的全球首例虛擬化小型基地台，且也打出最少資本支出以及維運成本，該產品不僅成功出貨給樂天、日本軟銀等，也打入中國移動和印度電信等，相信隨著未來幾年5G在全球的普及率快速攀升趨勢下，將會是中磊一股重要成長引擎。

談到白牌交換器，就不能不提到智邦、明泰兩家大廠，智邦(2345)近2~3年靠著白牌交換器市場的興起，股價、業績一飛衝天，目前以100G交換器支撐營運主要貢獻，下半年開始400G也將步入量產、甚至到未來的800G等，產品規劃能見度清晰，營運表現自然也不用擔心。明泰也針對5G開放架構推出端到端的解決方案，也已經加入台灣5G開放架構網路計畫，參與開放網路驗測平台。

啟基(6285)原本就和愛立信有長期業務合作，可供應傳統基地台相關設備，不僅如此，啟碁在Open vRAN的佈局也相當積極，除加入由AT&T、Verizon、KDDI等多家國際電信業者共同發起的O-RAN聯盟， 也加入台灣5G開放架構網路計畫,參與開放網路驗測平台，未來也有計畫推出小型基地台。

還有智易(3596)、合勤控(3704)、神準(3558)、正文(4906)等亦積極投入Open vRAN，以往大型網通設備的商機都被際電信設備供應商一手包辦，根本輪不到台系網通業者，如今5G點燃了開放性架構的龐大商機，成為網通業者新一個揮灑的舞台。

開放式生態系統能免去以往過度依賴少數廠商的風險，讓營運商可以選擇最佳的軟硬體解決方案，台灣自過去NB、PC 到Mobile 的生產組裝與測試累積出了相當大的電子專業製造服務(Electronic Manufacturing Services, EMS)生產經驗，在智慧型手機普及之下，雲端掘起，便開始朝向伺服器代工產業位移，現有的EMS 代工廠從品牌到白牌皆有成熟的完整供應鏈，對於未來歐美電信商所需之DU與CU產品皆有高度競爭力，台系網通業者多年來積累的經驗，絕對可以成為這波產業變革的主要受惠族群。