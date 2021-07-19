「永遠的小倩」王祖賢雖然已息影多年，但美麗倩影仍留在不少影迷心裡，而她長期旅居加拿大潛心修佛，期間也被不少幸運粉絲捕獲過，近日又有網友表示「第n次巧遇」女神本人，並曝光她私下真實狀態。

19日清晨有網友發文透露，在溫哥華巧遇王祖賢，「第n次偶遇王祖賢和她可愛的小白狗」，更興奮表示只想衝上去問一下女神，頭髮和皮膚是怎麼保養的，「長髮飄飄，膚白溫柔，背面看上去還是個少女哇！」

野生王祖賢被捕獲。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

王祖賢會透過社群分享近況。(圖／翻攝自王祖賢臉書)

只見王祖賢穿粉色洋裝外搭白色罩衫，整個人看上去仙氣十足，沒戴口罩的她，悠閒抱著小狗在草地上玩，不過似乎是鏡頭太遠，拉近放大的緣故，讓女神的美貌瞬間失真，看上去相當不自然，讓網友直呼「以前那麼漂亮的臉，想不通，幹嘛要整容」。

但仍有不少人認為她的狀態挺好的，別總愛批評，「換你這年紀有這狀態，優閒自在已經不錯了」、「50多歲頭髮還那麼濃密，羨慕」。王祖賢當年憑著電影《倩女幽魂》中的聶小倩，紅遍全亞州，清新脫俗美貌至今仍讓人難忘懷。

而她2004年拍完電影《美麗上海》後就宣布息影，旅居加拿大潛心修佛，但一舉一動仍受到粉絲關注，她也偶爾會透過社群分享近況，54歲仍保養得宜，皮膚白皙無瑕疵，還有濃密黑髮，讓人稱羨不已。