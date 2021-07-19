繼5月加碼公司持股，宏碁董事長暨執行長陳俊聖6月份再以個人持有之木真投資名義，敲進宏碁股票15萬股。累計今年以來三度加碼持股共75萬股後，股權已達723.75餘萬股。

同樣於6月期間，宏碁另有9名高層主管也同步加碼持股，其中包括共同營運長高樹國、財務長陳怡如、價值創新中心技術長張瑞川、法務長吳麗娟、數位顯示事業總經理簡慧祥及泛亞營運總部暨台灣總經理侯知遠、全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟 （Emmanuel Fromont）、泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）等人，展現對公司營運前景具信心。

陳俊聖近兩年數度加碼買進宏碁持股，光去年間就曾五度加碼、累計共敲進120萬股。今年以來，則分別於3月、5月及6月三度加碼，分別買進10萬、50萬及15萬股，將個人相關持股拉升至超過723萬餘股。

宏碁持續受惠疫情下宅經濟及教育需求帶動，今年6月合併營收更再睽違六年半後、重返300億元水位，續以雙位數年增幅成長。累計第二季合併營收797.78億元、年增21.7％，上半年合併營收則達1513.34億元，年增32.2％，雙雙站上2015年來同期新高。

在PC核心業務持穩增長之際，宏碁旗下多家上市櫃及興櫃子公司，第二季營收表現亦全面見漲，此外旗下其它規畫將IPO的子公司如海柏特、宏碁智通，及安圖斯科技、倚天酷碁等，第二季皆見高個位數到雙位數的營收年增幅，集團雙重轉型的多引擎事業營運動能效益正逐步顯現。