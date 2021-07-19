國家安全研究院昨天發布一份報告，列出47個帳號，暗示這些帳號是中共滲透進來的PTT八卦版的網軍，替中共進行認知作戰。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，自己調查一下這47個帳號的背景，發現裡面很多過去甚至現在民進黨的支持者，反中也反國民黨，這樣的言論要怎麼說得過去叫做「中共認知作戰」。

徐巧芯今（19日）在臉書發文表示，身為PTT長期版友，裡面有幾個帳號看過多年，心中有所疑惑。一方面，該文的方法，只是以這些網友是否批判台灣防疫政策，就推論是中共同路人，未免過於武斷；另一方面，這些老帳號都活躍了十幾年，印象中以前也常反國民黨、反大陸，要說中共佈這個局數十年未免太不可信。徐稱，「於是，我們晚上熬夜調查了一下這些帳號，一個一個從他們的推發文紀錄了解勾勒出這47人的背景」。

對於調查的結果，徐巧芯直言，結果意外，但也不意外的發現，裡面很多過去甚至現在民進黨的支持者，反中也反國民黨，這樣的言論要怎麼說得過去叫做「中共認知作戰」？徐巧芯問，針對這些言論，要怎麼跟中共同路人沾上邊，且被國家安全研究院列入的47名中共同路人當中，反國民黨、反大陸、支持民進黨的比例高達74%。

徐巧芯指出，自己不會定義這些網友都是民進黨的網軍，因為在PTT尤其八卦版上，沒罵過國民黨、反過大陸、挺過民進黨的根本是稀有動物，從整個政治環境的演變來說很正常；至於該名單中的「友中」的帳號，算起來寥寥無幾，只有四個帳號，甚至有其中兩個早被八卦版鄉民質疑，並不是新聞，就連立場較挺藍的網友，也只占名單中的10%，比例相當低。

這份報告把所有對政府的質疑，直接打成共產黨的對台認知作戰，徐巧芯痛批，荒謬至極，呼籲民進黨政府回頭是岸，不要再搞這些五四三，勿忘林瑋豐，更拜託民進黨停止打壓網路言論自由。