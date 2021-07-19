英國公開賽湧入大量觀眾，為森川柯林起立喝采。（美聯社）

日裔美國高球選手森川柯林(Collin Morikawa)勇奪今年英國公開賽冠軍！這只是他生平第一次參加這場大賽，居然就拿下冠軍，也是他去年PGA錦標賽以來的另一座大滿貫冠軍。森川柯林此戰抱回的207萬美元獎金（新台幣5803萬）也是史上最高，他總計四輪67、64、68、66桿，總桿數265桿（-15），以2桿之差擊敗美國名將史畢斯(Jordan Spieth)。

The winning moment 👏



Collin Morikawa rounds off a truly magnificent performance at Royal St George's 🏆



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森川柯林說本來只是要熟悉一下球場和打法，沒有競爭的壓力，意外譜寫歷史，成為史上唯一初次參賽就拿下兩個大滿貫的男選手（2020年PGA錦標賽、2021年英國公開賽）。他表示很高興能在球迷面前拿出好表現，他PGA錦標賽摘冠的時候因為疫情而沒有現場觀眾。現在英國政府對體育賽事全面解封，英格蘭的皇家聖喬治球場坐進滿滿的球迷為森川柯林鼓掌歡呼。

整場比賽森川柯林只打出4個柏忌，他看起來彷彿在這座球場打了10年一樣熟悉，從揮桿到推桿幾乎無懈可擊。桿弟加克維奇(J.J. Jakovic)指出，森川柯林擁有極佳的擊球精確度，他使用6號鐵桿的準度相當於一般人9號鐵桿的準度，而且愈是大賽他就愈準。史畢斯也說：「他的揮桿真是漂亮，還具備強大的抗壓性。」

英國公開賽通常稱為「The Open（公開賽）」，贏家被稱為「年度高球冠軍」，象徵此賽事在四大公開賽的卓越地位。森川柯林說：「被稱為公開錦標賽冠軍、年度錦標賽冠軍真是令人起雞皮疙瘩。」