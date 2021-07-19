第7號颱風「查帕卡」生成，往西北轉西前進。（翻攝自日本氣象廳）

第7號颱風「查帕卡」生成！位在廣西海面的熱帶性地氣壓，中央氣象局上午10時宣布增強為第7號颱風「查帕卡」(CEMPAKA，馬來西亞命名，香草之意)，預測朝北緩慢移動，目前暫時對臺灣無直接影響，後續氣象局將持續觀察其路徑變化。

雙颱共舞受否會有藤原效應，氣象局表示，要發生藤原效應，兩個颱風要有一定的相對距離，約1800公尺，今早8點烟花與查怕卡距離2000公里左右，是否影響要等到周四、周五烟花到達台灣北部海面時再觀察。但現在查怕卡距離香港西南邊186公里，預估今明兩天登陸大陸，是否減弱將是關鍵，要看查怕卡會不會活到周四、周五回到海上。最新模式模擬，查怕卡沒有什麼發展。

氣象局表示，若雙颱發生藤原效應，有時會大吃小或是旋起來，要再觀察兩三天，原則上看起來藤原效應機率不大。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，香港南方的第七號颱風「查帕卡」生成，以輕颱的標準看，結構其實相當不錯，可惜預計明天登陸廣東後，就會打轉減弱。但即便減弱，查帕卡與烟花間的互動還是觀察重點，如果查帕卡的強度越強，藤原效應可能越明顯，越有可能使烟花颱風稍微北偏，遠離台灣，但不排除之後查帕卡會被烟花颱風的藤原效應帶上來台灣。

台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果查帕卡的強度越弱，藤原效應就不明顯，烟花颱風就越有機會向西逼近台灣，「颱風來不來？哪個來？就看他們了」。

同時日本氣象廳發布最新烟花颱風路徑預測，預估烟花的路徑將非常接近台灣北部海面，中心又沒登陸台灣，但變數大，仍要繼續觀察。氣象局表示，烟花颱風最快明天增強為中颱，預估路徑偏北通過台灣北部海面，可能周三下半天發布烟花颱風海上警報，周四下半天發陸上警報，周四至周六（22至24日）影響台灣，周五最接近，周六逐漸遠離。

圖為氣象局今早8點發布的颱風最新路徑，烟花路徑偏北。（翻攝自氣象局）