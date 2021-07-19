台北車站地下街K區19日恢復營業 市政府再派人員全面消毒 11:472021/07/19 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝） 日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝） 日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。 移工20日起恢復各類場所調派 需附3日內PCR檢驗 桃園今增3確診 曾到水果行、藥局、中壢大潤發 #停業 #3天 #台北車站地下街 #19日 #恢復營業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假日現人潮 地方急喊別跨區移動 04:102021/07/19 焦點要聞 越南疫情嚴峻 伸興越南廠19日起停工兩週 12:102021/07/19 財經 東京奧運 中華電信推4K頻道VR轉播 04:102021/07/19 時尚消費 台南遠東香格里拉飯店住房送烤鴨三吃再送3000元餐飲住宿抵用券 11:432021/07/19 生活 義享時尚廣場19日暫停營業 進行全館大消毒 10:202021/07/19 財經 義享天地驚傳封館清消 衛生局：新北確診足跡至高雄 10:562021/07/19 生活 上健身房民眾注意了 微解封恢復營業 不入館要請假 12:042021/07/19 生活 《產業》捷絡Pre-A輪募資 7000萬元超額達標 12:012021/07/19 財經 微解封首日就淪陷 WorldGym台北站前店今起停業3天清消 13:502021/07/19 生活 國1彰化員林三跨越橋陸續封閉 一張圖看懂替代道路 14:012021/07/19 寶島 林口三井OUTLET傳確診 復業時間視篩檢結果決定 13:072021/07/19 生活 生活熱門新聞 烟花撲台7縣市恐發陸警 彭啟明曝放颱風假機率 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 新增24件接種疫苗後死亡事件 AZ、莫德納各半 有人施打當天去世 - 生活 雙颱共舞 第7號颱風「查帕卡」生成 路徑曝光 - 生活 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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