日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝）

日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝）

日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。