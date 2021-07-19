日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝）
日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝）
日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝）
日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。（劉宗龍攝）

日前台北車站地下街K區、Z區爆多例確診，K區停業3天，19日恢復營業，營業前，台北市政府再派人員全面消毒K區及聯通道。

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