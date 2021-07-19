圖為莫德納疫苗。（示意圖，達志影像/shutterstock）

國內逾400萬名莫德納「鐵粉」還等不到第1劑，中央疫情指揮中心昨(18日)表示，因莫德納疫苗「數量還夠」，因此第2類「中央及地方政府防疫人員」及第3類「高接觸風險第一線工作人員」，可在8月6日前打第2劑。民眾黨發言人楊寶楨對此感到不解，昨晚在臉書質疑，「蔡政府直接把將近四百萬的人民當塑膠？」

指揮官陳時中昨突然說，盤點剩餘的莫德納疫苗，考慮疫苗效期，既足夠第2、3類人員打第2劑，因此決定優先開放，在8月6日前接種，估計第1至第3類共19萬人受惠。其中第2類人員包含「中央及地方政府防疫人員」，第3類人員包含「高接觸風險第一線工作人員」，例如國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿執行居家檢疫工作第一線人員，及指揮中心認定有接種亟需之對象等。

楊寶楨指出，蔡政府表面上開放民眾可以預約莫德納疫苗，實際上未來四周都只提供AZ疫苗，想打莫德納的民眾不確定還要等到什麼時候，預估最快也要八月中之後，「政府把人民耍著玩很有趣嗎？」截至18日下午5時，疫苗預約登記只想打莫德納疫苗的民眾都還有399萬384人，占總登記人數46.27%；僅勾選登記AZ疫苗的人數占比則只有4.16%。

楊寶楨說，「令人不解的是，如今卻開放第二類的中央官員能施打第二劑莫德納疫苗，蔡政府直接把將近四百萬的人民當塑膠？這樣難道不算中央官員帶頭施打『特權疫苗』嗎？這件事都被詬病多久了，到現在還堅持繼續讓他們優先打第二劑？」

最後，楊寶楨批，「大多數人民連第一劑都還沒打，你們這些在中央做官的，若不會進出醫院、疫區，也沒有接觸確診者的風險，還要跟老百姓搶著打疫苗，甚至還是第二劑！還有良心嗎？心裡難道都不會有一絲愧疚感？跟我說蔡政府憂國憂民，真的是別騙人，即便是英國和日本皇室，也沒有跟人民搶打疫苗，乖乖按照年齡順序排下來。」