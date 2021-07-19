疫情期間，許多民眾三餐得靠外送解決，可台北市一名外送員日前凌晨送餐時，因為想落實防疫，加上客人打算付現金，於是要求住5樓客人自行下樓到空曠通風處取餐。豈料客人一聽極度不滿，直呼自己中風，痛批外送員偷懶、羞辱人，要求他下跪道歉，事後還向外送平台客訴。儘管外送員當下馬上回報此事，可最後仍遭平台停權14天，氣得他上網爆料，PO出雙方爭執影片，盼網友評評理。

根據臉書社團《爆料公社》該影片內容，一名外送員日前為落實防疫，加上客人打算付現金，所以希望住5樓客人自行下樓到空曠通風處取餐，但他沒想到，對方因中風行動不便，還疾呼「我覺得我被羞辱」。

防疫期間，又有外送員因未將餐點送上樓遭客訴。（圖／爆料公社）

當下外送員急忙解釋，強調疫情期間沒有規定外送員一定要送上樓，客人聽聞更火大，隨即反嗆外送員要他下樓是因為付現金，隻字未提疫情，況且外送資訊上明確註明5樓，外送員就該送上樓，接著痛批「你沒有資格叫我下樓，任何人沒有資格叫我下樓，總統來也一樣」，最後甚至還要外送員下跪道歉。

一瞬間，外送員聽了也大動肝火，大吼回擊「我為什麼要下跪道歉？」事後更馬上向平台回報情況，結果仍遭停權14天處份，這讓他更氣不過，將此事PO上網，直言還好該客人是中風，「如果是神經病那在這個時間點，可能因為我請他下樓付款取餐惹怒到他，那我上樓送餐時我的命是不是就不保了？」

此文一出，很快引發網友熱議，不少人都替原PO抱屈，紛紛表示「不吃就不要吃，東西拿走」、「第一次看到中風是坐椅子而不是輪椅」、「寧願把餐點再送回餐廳，也不願給這個人」、「奧客無級限，不是有錢就是大爺」、「這要肉搜了吧！真誇張，到底人格要多扭曲」、「這人並沒有中過風喔！說話字字有力清晰」，其中還有人認為，客人一開始沒講清楚才造成誤會，所以強調「有必要這樣刁難外送員嗎？你中風不方便，你可以下單的時候備註一下」。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。