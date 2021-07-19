需求強勁，上周五紐約棉花期貨反彈近1%；受助於下游棉紗線供應緊張，在需求強勁支撐，以及穀物走強提振，吸引低接買盤，棉價應聲反彈近1%，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲近1%，報每磅90.70美分，12月棉花期貨漲1%，收盤每磅89.93美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸17135元人民幣，較前一日減少40元人民幣；庫存方面，截至7月15日，ICE登記庫存110746包，與前一交易日持平。(商品行情網)

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