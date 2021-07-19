《商情》需求強勁 紐約棉花反彈近1％ 10:022021/07/19 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求強勁，上周五紐約棉花期貨反彈近1%；受助於下游棉紗線供應緊張，在需求強勁支撐，以及穀物走強提振，吸引低接買盤，棉價應聲反彈近1%，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲近1%，報每磅90.70美分，12月棉花期貨漲1%，收盤每磅89.93美分。 中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸17135元人民幣，較前一日減少40元人民幣；庫存方面，截至7月15日，ICE登記庫存110746包，與前一交易日持平。(商品行情網) 《商情》憂供不應求 支撐大馬棕櫚油周漲6％ 《商情》運價不振 BDI指數續跌逾1％ #需求強勁 #棉花期貨 #CE #紐約 #庫存 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業客戶需求旺 雄獅8月再開5天關島商品 11:412021/07/19 財經 台股越震越高 2高1低兼顧風險與報酬 05:062021/07/19 財經 千億資金緊盯超級航運周 04:102021/07/19 財經要聞 南亞、台塑營運 下半年衝刺 04:102021/07/19 財經要聞 8月擬加收塞港費 亞洲製造業傷荷包 04:102021/07/19 財經要聞 OPEC＋圓滿落幕油價大跌 04:102021/07/19 財經要聞 原料漲價 尼龍業Q3挑戰多 04:102021/07/19 產業．科技 《商情》買盤收斂 拖累紐約期金自1個月高點回落 10:022021/07/19 財經 《產業分析》航運股上周拉尾盤 本周關注五焦點 07:462021/07/19 財經 工商社論》影響下半年國際油價走勢的三大因素 04:102021/07/19 財經要聞 家庭族群 成電動機車新藍海 04:102021/07/19 生活新聞 財經熱門新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 《其他電子》外資升價 尖點高升 - 財經 - 時報資訊 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 運價狂飆 美供應鏈陷巨大災難 企業曝真實慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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