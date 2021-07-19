據兩位知情人士透露，法國精品集團LVMH旗下基金L Catterton已經同意收購義大利時尚服飾公司Etro的60%股權。

義大利媒體共和報(La Repubblica)證實了該報導，該交易對Etro的估值為5億歐元(約5.9億美元)。Etro在聲明稿表示，L Catterton將持有公司多數股權，而Etro家族將保留「重要的少數股權」。Etro並沒有進一步透露財務細節。

Etro創辦人Gerolamo Etro將成為交易後的公司董事長；交易預計今年底前完成。

Etro表示，很高興與L Catterton團隊合作，他們將帶來對時裝的深入了解，以及重要的國際品牌開發經驗。

一知情人士指出，Etro創辦人的四名子女將作為40%持股股東而留在Etro，並繼續擁有Etro的房地產和直營店。

L Catterton基金最近還收購了德國的勃肯鞋(Birkenstock)。LVMH集團擁有諸多義大利精品品牌，今年四月也對義大利奢侈製鞋商Tod's的持股增加到10%。