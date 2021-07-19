賣場購物通常會提供手推車，結完帳放回推車區是很順手的事，不過有網友分享，遇見一名大媽將推車甩進推車區，整台車打橫擋住，害他也無法將推車好好歸位，出聲反應竟遭對方狠瞪。不過下秒劇情神逆轉，大媽不用店家準備好的電子酒精噴霧器噴手，刻意跑去拿店員桌上瓶子還噴，結果店員告知那是「漂白水」，大媽口罩下的表情讓PO文網友當場覺得太療癒。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，去賣場購物結完帳，遇上一對母女，其中母親把用完的推車直接甩推到推車區，橫置在其他推車附近就要離開，害原PO無法將推車歸位擺放整齊，於是他大聲說「現在是怎樣？」，竟遭對方回瞪，後來對方女兒看情況不對，將推車歸位放好。

結果事情還沒結束，原PO說該名大媽到了出口，不用店家準備好的電子酒精噴霧器噴手消毒，反而跑去店員的桌子上拿人家的瓶子來噴手。結果店員告知那不是酒精而是漂白水。原PO大笑表示：「當下，雖然她戴著口罩，可那表情還是相當精彩，俗話說的好：『賤人就是矯情』」。

眾多網友看完熱烈回應：「看到漂白水我大笑」、「這結局很舒服」、「物歸原位並不難，總是會有老鼠屎」、「漂白水好無辜，他當時一定害怕極了」、「立馬得到報應」、「大快人心」、「現世報」。

還有疑似服務業的網友回應：「我就遇過一位，我在清消實聯制專用的桌子，桌上明明就有放一瓶酒精讓她噴，她就偏不拿而去拿我那瓶稀釋過的漂白水，我想阻止都來不及！」、「那人腦迴路就異於常人，明明有酒精噴霧器，就手賤愛去拿人店員的，活該」。

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