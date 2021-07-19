30歲大陸男星吳亦凡是韓團EXO前成員，身高187cm、臉蛋俊俏又有才華，擁有大批女性粉絲。不過他日前被百萬網美都美竹怒控以酒局選妃手段誘騙未成年女子，昨（18日）女方再度寫近2千字長文一一列舉吳亦凡的惡行，甚至揭發露骨的性事，對此吳亦凡忍無可忍，駁斥所有的指控。

吳亦凡最近遭網紅輪流爆料私生活混亂，曾去王思聰的極樂派對左擁右抱80位美女、到處撩妹腳踏4條船，其中一位粉絲破2百萬網紅都美竹站出來揭發後，不斷被吳亦凡的粉絲攻擊，男方還派人24小時騷擾她，散播「睡了明星還不滿足、臭不要臉」的黑料；除此之外，都美竹懷疑吳亦凡動用關係將熱搜不利的關鍵字全撤掉，但她沒在怕，18日再發長文揭穿吳亦凡的假面具，表示兩人相處不到10天，就發現他看不起選秀男冠軍、當紅女小生，自稱有選秀女星巴結自己、有女高管提出約炮邀約但他沒去，連前隊友也疑成為他批評的對象，都美竹轉述：「看著半年前錄的綜藝，有一個你和你隊友擁抱的鏡頭，你告訴他身上有狐臭，你也說的出口。」

百萬網美都美竹18日寫近2千字長文揭發吳亦凡。（圖／微博@都美竹）

不只如此，都美竹連私密的床事都揭露，爆料不少女生因吳亦凡得抑鬱症、自殘、墮胎、感染性病，還詳細的講出吳亦凡炒飯的細節，甚至吳亦凡都自認很雄偉，但都美竹十分不以為然，形容他的下面像牙籤，「就是你想挖鼻屎，本來想用手指，但是只能用牙籤這麼一種感覺」嘲諷他應改叫「吳籤」。都美竹強調還有很多料沒有完全放出來，考量其餘受害者的感受先暫緩，直嗆：「目前我手裡的東西，已經可以最少送你十年牢飯」。

面對都美竹的指控，吳亦凡今早（19日）透過微博首發聲，表示之前沒有回應是不願干擾司法程序，想不到沉默卻縱容造謠者的變本加厲，他忍無可忍，還原與都美竹的相識過程，去年底在朋友聚會僅見過一次，當天聚會人很多可作證，全盤否認灌酒、收手機、選妃、誘姦未成年和各種細節等，更放話：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」

吳亦凡今19日首度回應，全盤否認都美竹的指控。（圖／微博@吳亦凡）

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