「輕鬆豬雞燒肉組」肉盤內有：豬五花、松阪豬、雞腿肉、鴨胸，竹及雞軟骨、雞頸肉與雞皮。（圖／燒肉的名門·赤虎）

「赤虎雙人派對燒肉組」內有：薄切牛舌、上等特肩、腹肉五花、牛肋條、腿三角、中落牛五花、雞頸肉、雞腿肉、豬五花、鴨胸。（圖／燒肉的名門·赤虎）

「赤虎三款燒肉便當」內有牛五花、松阪豬與雞腿肉。（圖／燒肉的名門·赤虎）

因應疫情，「赤虎燒肉」推出各式外帶燒肉便當。（圖／燒肉的名門·赤虎）

「燒肉的名門·赤虎」即日起推出外帶燒肉組，燒肉控可在家DIY享受燒肉樂趣。（圖／燒肉的名門·赤虎）

「燒肉的名門·赤虎」推出「手切燒肉外帶組」，所有肉品都是手工分切。。（圖／燒肉的名門·赤虎）

「萬福牛排燒肉組」內有：肉盤厚切牛舌、翼板牛排、腹肉五花、牛肋條、腿三角、中落牛五花、雞頸肉，以及雞腿肉與豬五花。（圖／燒肉的名門·赤虎）

一刀一刀、一片一片、一條一條、一塊一塊，日本浪漫街道餐飲集團來台開設的日式燒肉店「燒肉的名門·赤虎」，繼推出「究極赤虎便當後」再推出推出「手切燒肉外帶組」，共有4款、2至4人分燒肉組合供「肉控」選擇，日籍總經理增田昌也堅持每種肉品不用機器，一律用手工分切，如此一來，每日產能自然有限，但此一堅持卻貫徹了「燒肉的名門·赤虎」一以貫之的「職人手切燒肉」品牌精神，更是滿足資深燒肉老饕與肉食主義者深信「品質，是手切出來的」的美食信仰。

無畏疫情挑戰，增田昌也並預告，「燒肉的名門·赤虎」二店將於7月27日開幕，地點在台北市安和路一段。當然，二店的肉品亦仍將維持手切，傳達職人精神。

資深的嗜肉老饕都知道，「手切」，才能吃出肉質與生俱來的口感。此一美味密碼，在品味牛排、燒肉與火鍋時尤其明顯。也就是因為如此，高檔的牛排餐廳、燒肉店與火鍋餐廳，不僅標榜所用肉品皆為冷藏肉，更為強調肉品皆為人工手切。

牛羊豬雞肉的風味與口感本就不同，且每一種肉的不同部位，口感與風味更各有千秋。此外，同一部位以不同刀法分切，更會產生不同的口感。看著肉質的肌理紋路，「逆紋」、「順紋」、「縱切」、「橫切」，最後都會產生不同的口感。就算一普通部位的肉品，到了「刀藝」精湛的職人手中，憑經驗根據肉質紋理下刀分切，往往亦能使其以最佳口感呈現。所以若說「肉品口感品質，是手切出來的」，也不為過。

為呈現與店內相同的高品質，「燒肉的名門·赤虎」堅持牛肉到店後存放於攝氏0至4度間的冷藏櫃內保存，成本較一般保存方式高出2成以上。考量外帶食用安全，顧客訂購後，肉品才由料理長以肉質紋理、入口口感等分切成0.3至~0.5公分厚度，擺盤後，放入急速冷凍區冷凍，保障外帶肉品品質，等顧客取餐時才放入保冷袋中。客人回到家後僅需冷藏退冰6至8小時，不用再分切，即可直接上桌燒烤。

除了「手切」誘人，「燒肉的名門．赤虎」此次推出的4款「手切燒肉外帶組」讓燒肉控或無肉不歡的嗜肉老饕見獵心喜的賣點還包括：1.每款組合都份量十足，2.肉品種類和部位多樣，3.即便是外帶組合亦不乏有珍稀部位，4.搭配肉品的配菜豐富，5.悉心準備了提味的醬汁與岩鹽。

例如可供4人享用的「萬福牛排燒肉組」與「滿腹大盛燒肉組」，就分別包含了6種牛肉不同部位、2種雞肉部位，以及豬五花等，且每套皆附有「招牌燉牛五花辣湯」、「天使滑嫩布丁」、「涼拌四色前菜」、「蘿蔔泡菜」、「凱薩沙拉」，以及「主廚特製肉味噌」等配菜。另外店內職人調製的秘製燒肉醬、味噌醬、檸檬汁和岩鹽也將隨餐附贈。

「萬福牛排燒肉組」的肉盤中包含一大塊講究肉香的「翼板牛排」，其他牛肉部位則有油化、口感彈Q有脆度的「澳洲厚切牛舌」、油花均勻、口感軟嫩的「腹肉五花」、取自牛肋骨上方的「牛肋條」、一頭牛可取出2塊的「腿三角」、角切「中落牛五花」，以及需費工分切取出的國產雞「雞頸肉」和「雞腿肉」等，以及豬五花。

「滿腹大盛燒肉組」是以油花豐富細緻的「牛五花」取代「翼板牛排」，「牛舌」改以薄切，其他肉品部位都與「萬福牛排燒肉組合」肉盤無異，喜歡品味牛肉燒烤後油脂香氣的饕客可以選這款組合。

「赤虎雙人派對燒肉組」是為兩人共享設計，肉類分量將近600克，肉品種類高達10種，牛肉共有6種，包含薄切牛舌、上等特肩(取自肩胛，切厚片狀)、腹肉五花、牛肋條、腿三角、中落牛五花 等，雞肉包含雞頸肉和雞腿肉，另外還有豬五花和鴨胸。

不吃牛肉者則可選擇「輕鬆豬雞燒肉組」肉品包含了豬五花、松阪豬、雞腿肉、鴨胸、雞軟骨、雞頸肉、雞皮等，精選的分切部位恰當燒烤，肉甜油脂香、口感豐富。

「燒肉的名門·赤虎」推出的職人級「手切燒肉外帶組」，一律採下單後，冷藏分切、冷凍外帶，建議饕客於下午6點前預約，隔天中午取貨，放冷藏解凍6~8小時，當天晚上直接燒烤。冷藏解凍後，豬、雞、鴨、牛肋條烤全熟，牛肉建議烤5~7分熟，再沾取秘製燒肉醬、味噌醬、檸檬汁和岩鹽，或者搭配主廚特製肉味噌品嘗。