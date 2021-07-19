疫苗供不應求，台積電、鴻海都成功購買疫苗，北市府內部已考慮「自購疫苗」，柯文哲昨(18)日首度鬆口，即使舉債將替市民備妥第三劑疫苗來對付變種病毒。對此，台北市議員羅智強表示他相當支持柯文哲的想法，肯定他做出的決定。

柯文哲日前表示，現在民間企業共要買1500萬劑疫苗，都還沒進來，而民間已無涉及意識形態，依當前政治氛圍，他要買一定阻礙更大。 但柯文哲在節目專訪時鬆口，如果要買第三劑疫苗，原則上要買mRNA，為什麼會這樣，因為買第三劑疫苗真正的理由，是要對付變種病毒。柯也嘆，終於台北市要舉債了。

對此，羅智強今日發文支持柯文哲的決定，指出自己過去也曾拋出過相同的想法，他認為單靠二級警戒、三級警戒的「封堵方式」，是無法根本的消除疫情，因為只要稍稍放鬆，疫情就可能捲土重來，只有強化疫苗覆蓋，增加群體免疫力，才能突破這個前虎後狼的困境。

當然，民進黨政府不會讓台北市這麼輕易的買到疫苗，這也是為什麼柯文哲一開始回應我的建議時説，「他來做會非常困難」；羅智強表示，有台北市民作為堅強後盾，柯文哲根本不用害怕，為了台北市民的福祉安康，他也願意向柯文哲善盡良諫，而這也正是台北市進步的一個極佳範式。

羅智強與柯文哲的互動引發網友討論，在羅智強貼文下留言表示「很難的事，成功了，表示菜政府的無能，被擋下了，更顯示菜政府的冷血」、「在野黨應該一起監督執政黨、錯的要追根究底、民進黨才不會那麼囂張」、「真正超越黨派」、「本來就應該再買疫苗，政府不管百姓死活，我們豈能坐已待斃」、「對人民有利，對社會安定有利，就請邁開大步，往對的方向前進」。