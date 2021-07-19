除了日本軟銀外，印度線上眼鏡零售業者Lenskart這次又從新加坡主權基金淡馬錫，以及美國對沖基金Falcon Edge Capital等全球不同金主，拿到2.2億美元擴店資本。

Lenskart於2010年創立，主要是在線上經營，但也透過印度約750家實體店面銷售眼鏡、隱形眼鏡與太陽鏡。Lenskart計劃利用這筆新拿到的2億多美元，以及2021年初，從美國私募股權基金KKR拿到的近億美元擴大線上事業，並在印度、東南亞與中東增加實體門市。

目前，印度這家新創公司的價值經估算，已高達25億美元左右。

很早就被日本軟銀集團看上的Lenskart，2020年就賣出約800萬副眼鏡，本財年也預估業績可望成長3成左右。除了矢志要成為印度最大眼鏡業者外，並把事業觸角伸往東南亞與中東地區。19日，Lenskart也預估到2025年，自己的總市場規模可上看至少150億美元。

根據估算，印度當地新創業者已拿到全球投資人數十億美元，各個都希望能成為下個科技獨角獸。獨角獸是指，成立不到十年，但估值達十億美元以上的未上市科技新創。

當地響叮噹的外賣APP業者Zomato，是印度第一隻IPO（股票初次公開發行）獨角獸，並成功籌到13億美元。另外，數位支付新創Paytm也不甘示弱地計畫將上市，市場預估Paytm將是印度最大一樁IPO。

看準全印度13億人口中，大概近半都需要戴眼鏡，雖然2020年新冠疫情爆發，但無損Lenskart營收表現。Lenskart表示，疫前公司有盈餘，雖然日前出現虧損，但目前生意又回來了。

目前，Lenskart也對供應鍊與創新技術進行投資。除了在印度西部建立一家全球最大眼鏡工廠，每天可做出15萬副外，Lenskart最近還成立了Lenskart Vision Fund，各投資200萬美元在眼鏡、眼部護理，與相關零售領域等不同新創業者上。