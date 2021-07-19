1.台積電(2330)：16日三大法人聯手賣超32388張，ADR續跌1.52%，今早股價開低探至580元。

2.廣穎(4973)：下方5日線、月線有撐，加上TrendForce預期第3季NAND合約價將小幅上漲，今早股價跳空漲停開出，但旋即急殺翻黑又翻紅，震盪劇烈。

3.佳大(2033)：買盤踴躍、多頭惜售，股價開高後疾拉漲停鎖死。

4.彰源(2030)：歐美接單暢旺，16日本土法人相挺買超，今早股價逆勢攻漲停44.6元鎖死。

5.允強(2034)：16日本土法人逆勢攜手買超、月線上揚，今早人氣升溫，挾量攻上漲停鎖死。

6.界霖(5285)：歐盟碳中和跨大步，營運添柴火，早盤上揚漲逾4%，觸及138元之短波高價。

7.華擎(3515)：越南廠暫停工，恐衝擊7月營收，股價下滑跌近3%。

8.華新(1605)：外資連4日買超1.4萬張，加上上周五期錫創紀錄高點，晨盤帶量飆漲逾5%。

9.歐格(3002)：外資再度大單敲進，多方力捧，衝上13.35元漲停價。

10.虹堡(5258)：迎POS換機潮，晨盤挾量強漲逾6%。

11.永崴投控(3712)：新能源給力，外資再度轉買超，早盤上漲逾3%。

12.夏都(2722)：7月26日降級有望，晨盤上攻漲逾5%。

13.盛群(6202)：MCU題材強勁，早盤上漲逾3.5%，一度觸及149.5元之波段高價。

14.旭暉應材(6698)：AMOLED面板點火，下半年手機旺季挹注Q3營收，早盤大漲逾5%。

15.勤凱(4760)：本月新產能加入，拉高營運動能，多方向上盤堅，漲逾2%站回5日線。

16.鮮活果汁-KY(1256)：6月營收創歷史同期新高，後市還有戲，短線修正結束，今早彈回500元門前。

17.台玻(1802)：後市營運展望佳，買盤積極進駐，爬升半根漲停板，再創高價。

18.AES-KY(6781)：終端市場需求樂觀，股價修正結束再拉高，朝千金股邁進。

19.潤泰新(9945)：上半年合併營收創下新高，搭配股利題材，早盤逆勢走揚，創2013年4月以來高點。

20.國碩(2406)：跨足新能源產業，上周獲外資偏多操作，早盤一度亮燈漲停，站上逾半年高價。

21.元晶(6443)：太陽能模組新訂單漲定了，模組廠樂透，早盤聞訊走揚4%，攻克季線。

22.友勁(6142)：母公司友訊釋單，增添今年成長動能，在成功打出W底後，連拉兩根長紅棒，早盤大漲逾8.5%，衝上波段高。

23.光鼎(6226)：買盤點火，早盤放量攻頂，登半年高價。

24.漢磊(3707)：上周五獲三大法人聯手買超3248張，早盤逆勢大漲6%，再衝天價120.5元。

25.嘉晶(3016)：買盤點火敲進，早盤急拉鎖漲停，改寫3年高價。(編輯整理：李慧蘭)