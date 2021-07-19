據統計，近3個月台股掛牌的11檔美股ETF平均報酬率為2.5%！展望3Q的美股行情，永豐投信指出，寬鬆政策與利率政策初步調整階段，仍較有利於成長型股表現，美林7月份經理人調查顯示，近期做多科技股再度變成最熱門交易，研判第三季美科技股表現優於價值股，建議趁短期美股震盪期分批建立科技股部位。

台股掛牌的11檔美股ETF中，近3個月的報酬率前5名依次為:永豐美國科技(00886)、國泰北美科技(00770)、富邦NASDAQ(00662)、永豐美國500大(00858)、元大S&P500(00646)等。

觀察美林7月份經理人調查顯示，近期做多科技股再度變成熱門的交易，這是4月份以來首見，科技股交易佔比增加，主要來自防禦性資產部位的轉換，如：公用事業、必須性消費等，觀察美股指數與ETF表現，過去一個月、過去三個月科技指數與ETF，表現優於美股價值指數與ETF，惟上周的通膨疑仍為美股帶來震盪。

美國的美債平衡通膨率BEI為評估長期通膨的指標之一，近日已自5月的近五年高點下降，顯示市場對於通膨的預期下降，符合美國聯準會Fed官員強調的「通膨率高漲只是暫時」的論點。永豐投信分析，近期通膨上揚主因為美國經濟快速復甦，企業產能無法立即滿足消費者需求，一旦生產瓶頸獲得舒緩，通膨可望回穩。

永豐投信指出，通膨預期回緩，有利於美國科技股的長多格局，溫和通膨將有利股市續揚，研判即使Fed未來宣布縮小每月購債規模，美國政府仍然處持續釋放流動性狀態，屬貨幣正常化階段，美國成長股如科技股的表現依舊值得期待，加上拜登稅改政策尚難達成協議，企業所得稅和資本利得稅未變動下，對成長型科技股亦是正面激勵。