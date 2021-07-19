中鋼(2002)上周開出8月內銷盤價，月盤產品全面以平盤開出，為連續第二個月持平。中鋼預期下半年全球鋼鐵供應吃緊，鋼市將可持續多頭行情。中鋼開平有利下游成本持穩且外銷續旺，燁輝(2023)、盛餘(2029)第三季營運亦持續看旺。鋼鐵股自上周四股價止跌回穩，今早由中鋼率領震盪上揚。

中鋼自去年7月起，單月盤價連漲12個月至今年6月；7月中止漲勢，以平盤開出，8月為連續第二個月為平盤。中鋼集團中鴻(2014)7月為平高盤，8月預估跟進中鋼開平盤，第三季營運仍在高檔。

整體來看，中鋼第三季的季盤仍漲4.1%，第三季業績將再度攀升，全年獲利將交出佳績。

受惠鋼市暢旺，中鋼第二季營收獲利可望創新高，包括新光鋼(2031)、中鴻(2014)、燁輝(2023)等第二季的財報表現亦可期。中鋼今早開低震盪上揚，鋼鐵股個股股價仍是震盪趨堅的格局，表現相對台股抗跌。

燁輝外銷美國的訂單暢旺，中鋼連開平盤，有助燁輝成本持穩，延續上半年獲利表現。

燁輝目前占營收的35%為內銷、65%外銷，外銷以銷歐美占比75%。受惠鋼品銷售價量齊揚，燁輝6月營收達85.09億元新高，較去年同期大增95.85%，較5月營收增加13%；1~6月累計合併營收417.83億元、年增64.74%。7月～8月內外銷訂單也可望順利接滿，單月接單量可達9.2～9.3萬公噸。

展望下半年，中鋼表示，歐盟7月1日起對現行26項進口鋼品實施的防衛措施延長三年；俄羅斯則自8月1日起至年底針對出口煉鋼原物料、半成品、成品等特定金屬課徵至少15%出口關稅；中國大陸因上半年鋼鐵產量續增，政府為確保達到年度減產與環保目標，下半年勢將厲行減產調控。隨著各國推動一系列限產及貿易保護措施，全球鋼鐵供應吃緊，鋼市多頭格局續航可期。