由宏遠證（6015）主辦撼訊科技（6150）發行國內第五次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣7億元，競拍底標價為100元，預計於20日上午9時至下午2時，開始競拍。

最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過595張，單一投標人最高得標張數合計不超過595張。

投標期間為110年7月20日、110年7月21日及110年7月22日三個營業日，該轉換公司債預計於110年8月4日於櫃檯買賣中心掛牌。

此次撼訊五（61505）以轉換溢價率102.07％，作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為138.3元，發行期間為3年，並設計3年後依面額101.5％償還本次轉換公債（實質收益率0.5％）。

撼訊科技成立於民國86年，91年3月上櫃掛牌，為全球AMD顯示卡主要製造及銷售大廠，與AMD合作關係良好，近年隨著AMD晶片效能大幅提升，市佔率上升，帶動撼訊產品無論在虛擬貨幣、電競、創作者電腦或高速運算、AI、深度學習等領域，明顯成長。

撼訊科技今年第一季及第二季單季營收，分別較去年同期成長138.03％及162.66％，第一季稅前淨利亦較上季及去年同期分別成長350.69％及741.51％，繳出亮麗成績單。