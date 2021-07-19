想買手機，卻不想出門？最新選擇告訴你！三星電子今(19)日宣布在台推出全新線上獨賣機種Galaxy M32，再度改寫高性價比標準！三星指出，超鯊機M系列手機自2020年引進台灣後，以親民入手價、時尚設計及完整軟硬體功能，獲得不少迴響，於四月上市的Galaxy M12 開賣一個月後登上台灣手機銷售排行榜。回應市場需求，全新推出Galaxy M32 配備畫素提升的4+1鏡頭、6.4吋U極限全螢幕、90Hz螢幕更新率、5000mAh電量及25W閃電快充，讓消費者超值享受不必妥協！

台灣三星自2017年起持續深耕網購市場並在台成立三星商城，隨著大環境與網路型態改變，線上通路市場日益蓬勃並逐年成長。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「網路限定販售的M系列超鯊機自去年引進台灣後，以兼具高規硬體與親民價格的形象深植人心。而觀察近一年來Android系列手機的線上銷售狀況，萬元以下的價格帶佔逾六成，其中更以NT$4999至NT$9999為主流市場，顯見市場仍具高度需求。隨著M系列超鯊機最新生力軍 Galaxy M32加入，相信能為精打細算的消費者帶來更亮眼的機種選擇。」

Galaxy M32外觀採用雙稜鏡紋理（Double Prism Pattern）設計，對稱平衡的紋理帶著雷射金屬光澤，圓弧機身與平滑表面更能享受舒適手感。6.4吋U極限Super AMOLED全螢幕規格與90Hz螢幕更新率，提供用戶流暢視覺體驗；搭配杜比環繞音效，更能為使用者打造身歷其境的感受。

全新Galaxy M32搭載4+1鏡頭，包含有感升級的6400萬高畫素主鏡頭，不論白天或黑夜皆可捕捉清晰畫面；800萬畫素123°超廣角鏡頭，無論居家大片或是餐桌上滿漢全席一鍵全收錄；200萬畫素景深鏡頭，創造照片立體感、凸顯人物及食物為主題的淺景深照；200萬畫素微距鏡頭，再微小的細節也能隨心捕捉；而2000萬畫素自拍鏡頭可支援美顏修飾功能並可自動偵測入鏡人數，兩名以上即會自動切換廣角鏡頭，記錄精彩時刻簡單不費力。

不論是全天候Work From Home、孩童遠距上課或是假日追劇，Galaxy M32配備5000mAh超長續航力電池，並強悍升級25W閃電快充，從白天持續到黑夜的超強電力。搭載NFC功能，可支援Samsung Pay電子支付。Galaxy M32將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊白三款顏色，建議售價NT$6990，預計於7月23日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETMall東森購物及friDay購物等指定線上通路發售。