為了吃個外送晚餐，竟惹出官司！郭姓男子去年12月間叫Foodpanda外送時，不滿餐點遲到，與外送員起爭執，要求外送員給個交代，竟扣留外送員的送餐箱，並跨站在外送員的機車踏 墊上，不讓對方離去。台北地檢署依強制罪起訴郭男。

檢方調查，去年12月21日晚間9時20分，家住北市松山區的郭男，叫Foodpanda(富胖達)美食外送時，因不滿餐點送太晚等細故，與送餐的王姓外送員發生糾紛。

郭男心生不滿，以強暴脅迫方式扣留王的送餐箱，並跨站在王送餐時所騎乘的重型機車腳踏墊上，不讓王離去，要求王給個交代，王只好報警處理。北檢調查後，認為郭男此舉已妨害王的行動自由，依強制罪起訴郭男。

依《刑法》第304條強制罪規定「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」，因此郭男為了餐點外送糾紛，不送外送員離去，吃上官司，得不償失。