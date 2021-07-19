據大陸國家衛健委消息，昨天（7月18日0時至24時），31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例31例，其中境外輸入病例26例（廣東8例，雲南5例，上海4例，陝西3例，北京1例，內蒙古1例，浙江1例，福建1例，河南1例，甘肅1例），本土病例5例（均在雲南）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

★上海境外輸入確診病例＋4 1人來自台灣

昨天（2021年7月18日0—24時）通過口岸聯防聯控機制，上海報告4例境外輸入新冠肺炎確診病例。

確診的4例當中，其中病例2為中國籍，在台灣生活，自台灣地區出發，於2021年7月4日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，解除隔離前出現症狀，即送指定醫療機構隔離排查。經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

上海4例境外輸入確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追蹤同航班密切接觸者28人，均已落實集中隔離觀察。

★北京境外輸入確診病例＋1、無症狀感染者＋2

據北京市衛健委消息，昨天（7月18日0時至24時），北京無新增本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者；新增1例境外輸入確診病例、2例境外輸入無症狀感染者，無新增疑似病例。

確診病例：中國籍，7月15日從阿拉伯聯合大公國飛抵北京首都機場，海關經健康篩查並進行核酸檢測後，經閉環管理送至集中隔離酒店。7月18日報告核酸檢測結果為陽性，當日轉至定點醫院，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，診斷為確診病例，臨床分型為普通型。