「COVID-19公費疫苗預約平台」上週開放第三輪18歲以上民眾進行意願登記，將於今日中午12時結單，並於明起陸續發出預約簡訊。中央流行疫情指中心統計，截自昨17時，全國意願登記完成總人數為862萬4621，人，其中願意施打AZ為463萬4237人，以一輪可打110萬人來算，第三輪登記的中籤率近24%，相當於每4人就會有1人收到預約簡訊。

據指揮中心統計，第三輪意願登記截自昨（18）日17時為止，全國意願登記完成總人數為862萬4621人，其中願意接種AZ人數為35萬9307人，佔總登記人數4.16％；登記莫德納399萬0384人，佔總登記人數46.27％。另外同時勾選AZ及莫德納為427萬4930人，佔總登記人數49.57%。

台灣新冠疫苗預約人數及疫苗剩餘量。（圖／中時新聞網製表）

第三輪意願登記將於今午12時收單，預計於明（20）日至22日陸續發送符合預約資格簡訊通知，願意施打AZ人數加總為463萬4237人，佔總登記人數53.73％。指揮中心日前表示，先前第二輪預約接種人次為110萬9747人符合預約資格，若以每一輪最多接種人次110萬人計算，第三輪的中籤率約為23.7%，相當於每4人就有1人會收到預約通知簡訊。

究竟第三輪會提供多少劑疫苗、預計發送多少萬封簡訊等，待指揮中心發言人莊人祥，於1400記者會統一說明。

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