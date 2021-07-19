白犀牛由前百度無人駕駛小巴Apollo專案工程師朱磊和夏添於2019年4月創立，目前正在北京、上海和成都測試無人車配送，並於2020年底開始與永輝超市合作配送雜貨。

中國無人車配送新創「白犀牛」完成了近 1000 萬美元的 Pre-A 輪融資，由 Linear Capital 領投。該公司將利用這些資金開發其無人配送車輛。

白犀牛由前百度無人駕駛小巴Apollo專案工程師朱磊和夏添於2019年4月創立，目前正在北京、上海和成都測試無人車配送，並於2020年底開始與永輝超市合作配送雜貨。

首席執行官朱磊說，雜貨配送的時間要求比餐廳送餐的時間要求更寬鬆，而且批量訂單有時對於人工送貨員來說太重了，這使得它們與白犀牛的配送系統更兼容。該公司首先開始與上海的永輝超市合作測試其雜貨配送服務，向該地點提供十輛無人駕駛車輛。此後，白犀牛的車輛已為這家永輝分公司完成了2萬多輛訂單。朱說，該公司尋求在其他城市複製這一成功。

營銷經理王漢吉表示，白犀牛的無人車系統解決方案旨在補充現有的物流系統，尤其是在農曆新年或國慶節假期等繁忙時期。無人送貨車也可以在惡劣的天氣條件下運行，此時送貨平台通常需要為人工送貨支付額外費用。展望未來，該公司預計將增加其車隊中的送貨車輛數量，並建立底層基礎設施以在全國範圍內擴展業務，首席技術官夏田表示。

“自動駕駛技術正在逐漸成熟並變得更加實用。城市環境中的最後一公里物流是自動駕駛技術商業化最容易的場景，代表著一個萬億級的市場。我們相信，在朱磊和夏添的帶領下，白犀牛擁有該領域最優秀的團隊。”線性資本創始人兼首席執行官王懷錶示。

編譯：hsiang，核稿：William Lin，新聞來源：KrASIA

原文來自 TBE 科技東西