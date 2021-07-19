【旅奇傳媒/編輯部報導】配合微解封，只要做好防疫措施，民眾終於可以稍微外出透透氣了。包含遊樂園在內等部分場所將適度鬆綁，六福村主題遊樂園也宣布自7月13日開啟大門，再度迎接遊客入園。

配合中央人流管制規定不得超過園區最高容客量40%，六福村則以高標準自降人流至10%，初期每日僅開放至多3000人入園，讓安全距離更寬廣；初步將實施有條件開放，除了實施高標準防疫措施，包括基本入園戴口罩、體溫測量、實名制、保持社交距離、餐廳採隔板、梅花座之外，園區亦縮短營業時間最晚至17:00閉園。園區第一階段也將不開放室內設施，完全配合中央玩樂園的相關規範來規劃，而夏日消暑的六福水樂園則因應防疫不開放。

▲六福村開放實施高標準防疫措施。 圖：六福村主題遊樂園／提供

占地面積近百公頃的六福村，幅員遼闊，空氣清新，園區依舊堅守防疫最高原則，入園處將設置擺放消毒墊，園區亦每日定時消毒4至8次，服務人員將全面配戴防疫面罩，為每一位遊客與員工的健康把關。 此外，桃園市的國道三號(北二高)高原交流道已於六月底正式通車，從雙北出發前往六福村更加便利了，下交流道只要5分鐘、全程不到一小時就可快速直達。玩樂園、逛全台最大野生動物園，做足防疫準備就出發！

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