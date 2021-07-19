IG不只是民眾喜愛的社群平台，藝人、網紅、政治人物等也幾乎都有Instagram帳號，但平台近日卻遭大量色情帳號入侵，在名人的發文底下常看到18禁色情留言，這情況也出現在柯佳嬿的IG上，讓她忍不住怒火，直接標記官方帳號開罵。

柯佳嬿擁有清純外型和空靈氣息，是著名的氣質女神代表，親民的柯佳嬿平時樂於在IG分享生活日常，她昨（18日）就曬出戴口罩、登山帽自拍，並向網友喊話：「你好嗎？我還可以」，但底下留言卻出現色情帳號，並出現「屁股」、「胸部」等18禁留言。

讓好脾氣的柯佳嬿忍不住動怒，她直接標記官方帳號開罵：「IG上的色情廣告帳號氾濫，這樣的帳號充斥在許多公眾人物的留言中，至少兩年了，而IG的使用者很多是未成年 真的無法加強控管嗎？」柯佳嬿也表示，她之後看到相關的色情留言就會檢舉，並呼籲網友可以行舉手之勞，柯佳嬿發言也獲得網一片狂讚。

柯佳嬿發怒開嗆。（圖／取材自柯佳嬿Instagram）

其實，柯佳嬿的個性是有話直說，她日前就遭酸民留言：「趕快去凍卵啦 不然以後就沒機會了」，柯佳嬿先是高EQ和對方喊話買她的散文集，沒想到該網友事後又貼出女性越高齡、受孕機率越小的統計，還標記柯佳嬿說：「以後別說沒人警告你」，讓柯佳嬿硬起來回擊：「我知道啊，跟你沒關係吧，你幹嘛擔心別人的卵子」，儘管該酸民事後已刪除留言，不過兩人對話早已被截圖，網友也都為柯佳嬿抱不平。