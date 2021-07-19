【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情延燒改變了不少人的生活習慣，大家對於自我防護的觀念也逐漸提升，除了嚴循外在的防疫措施，內在的營養攝取更是不能少。

台北國賓大飯店ahmicafé掌握了十大防疫食材，推出全新「防疫十明治」，10種營養價值豐富的蔬果肉類，吃得健康更能透過均衡的攝取來提升自我免疫力，即日起開始販售，每份$350元含一杯活力蔬果汁（需提前一天預訂）。 想要擁有健康的身體，除了保持適當的運動，均衡的營養攝取也相當重要。

「防疫十明治」集10種營養價值豐富的蔬果肉類於一身，打造有效提升免疫力的餐點，ahmicafé主廚李文康更是不惜成本，將列為全世界最營養水果之稱的酪梨加入其料理中。酪梨是一種低醣類高能量的食物，含多種維生素及礦物質；另外十明治中的雞胸肉、美生菜、蕃茄、胡蘿蔔、紫洋蔥、木耳和蘋果等，各個皆是營養價值較高的食材，有助於身體吸收各式營養。

▲「秘製香辣酒螺」螺肉完全吸收醬汁去除腥味，爽脆有嚼勁。 圖：六福旅遊集團╱提供

老師傅獨門功夫下酒菜 百元入手飯店下酒菜

除了顧全身體健康，美味的滷味點心、下酒菜更是居家必備零食！六福旅遊集團將「六福美饌」美食網站打造成雲端超市，推出近200項宅配美食商品，新推出六福客棧下酒菜系列商品，延續六福客棧老字號飄香半世紀的手藝，挖掘老師傅獨門功夫菜秘方，推出吮指回味的「蔥香水晶鴨翅」、微辣上癮的「老滷麻辣鴨掌」、「秘製香辣酒螺」、入口即化的「蠔汁鳳爪」、爽口開胃的「川味涼拌海鮮」等5款下酒菜。

▲「蔥香水晶鴨翅」中藥香氣味滲入鴨翅中，再拌上蔥油，吃起來肉質Q彈甜美。 圖：六福旅遊集團╱提供

除「蠔汁鳳爪」需再復熱，其他料理退冰開封就可馬上品嚐，單品價格為88元～238元，另再推出功夫下酒菜優惠組，分別為冰鎮滷味3入組450元，以及涼拌海味2入組399元，無論是追劇看電影、聚餐配啤酒，或是熬夜看比賽，都能輕鬆用百元價格在家吃到飯店級下酒菜。

▲川味麻辣醬。 圖：台北國賓大飯店╱提供

五星級風味 「拌」您抗疫

在家防疫或不上餐廳用餐，自己動手做料理，有了美味拌醬就能巧手變化佳餚，讓食物更有層次！台北國賓大飯店集結館內近一甲子的經典美味，從各式美饌、甜點到伴手禮，廣受大眾喜愛及好評。國賓飯店粵菜廳暢銷商品「干貝XO醬」與川菜廳全新推出三款辣度「川味麻辣醬」，一同聯名推出「國賓御醬厚禮」，讓顧客送禮時體面大方，面子裡子同時兼顧。

▲干貝XO醬。 圖：台北國賓大飯店╱提供

經過多次調配改良，推出人氣暢銷商品「干貝XO醬」，選用甜度較高的日本干貝與金華火腿、蝦米、鹹魚、扁魚及朝天椒等辛香料，用小火慢炒製作而成，完美呈現港式手作風味。

國賓川菜廳，以「三香三椒三料，七滋八味九雜」面面俱到地滿足了所有饕客味蕾，主廚希望顧客在家偶爾想起川菜滋味時，能一嘗麻辣香氣的千滋百味，推出匯集各種滋味的「川味麻辣醬」，並決定與粵菜廳的干貝XO醬一起包裝成禮盒，以滿足饕客的一百種味蕾。

以24種獨家香料秘方，搭配3種天然辣椒研製而成，堅持以費時費工的傳統古法製作，以天然精釀發酵而成，因此口感辣而不燥，味道醇厚悠長。

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