33歲康姓男子17日下午謊稱訪友，尾隨35歲偉姓女子進入新北市板橋區大東街租屋處強搶iPhone11手機。（翻攝畫面）

尾隨女子返家 惡男噴灑辣椒水搶手機

尾隨女子返家 新北惡男噴灑辣椒水搶手機

33歲康姓男子17日下午謊稱訪友，尾隨35歲偉姓女子進入新北市板橋區大東街租屋處，康嫌先朝偉女噴灑辣椒水後將她推倒在地，強搶iPhone11手機，由於偉女奮力抵抗扯下康嫌的口罩，康嫌嚇得倉皇逃逸，警方於18日循線逮捕康嫌到案，訊後依強盜、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

據悉，康嫌有強盜等前科，17日下午獨自坐在新北市板橋區大東街路旁的機車上，他見偉女獨自返家，上前謊稱要上樓訪友，便尾隨偉女一同進入公寓，豈料，趁偉女開租屋處房門時立即朝偉女噴灑辣椒水，並將她推倒在地。

偉女大聲呼叫並拉扯康嫌的口罩、項鍊，康嫌強搶iPhone11手機後倉皇逃逸。板橋警分局獲報調閱監視器發現，康嫌騎機車逃逸，過程中還變裝企圖躲避警方追緝。

警方向檢察官聲請拘票，18日上午將康嫌逮捕歸案，他矢口否認有強搶iPhone11手機，警方透過手機定位發現，手機位於板橋車站附近，正進一步查緝。警訊後依強盜、傷害等罪嫌將康嫌移送地檢署偵辦。

板橋警分局偵查隊長曾柏仲表示，因應疫情威脅與衝擊，警方以防疫優先，但維護治安絕對不鬆懈，強盜違法行為，警方一定主動迅速究辦，絕不寬待，有信心在防疫期間，安全執法守護家園。