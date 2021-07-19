高雄市左營區舊城巷一處鐵皮屋民宅18日晚間發生火警，火勢猛烈，一對夫妻被燒死在屋內。警消在現場發現1個瓦斯桶，火災發生時，瓦斯桶是開啟狀態，門窗沒有受到破壞，不排除有自殺的可能性。

死者是61歲金姓男子與52歲楊姓女子，兩人在去年才公證結婚。消防局於18日晚間10時38分到達現場，進入火場搜索後，消防員10時53分回報，發現兩人一個倒在牆角，另一個人在床舖旁邊，已經被燒成焦屍。

一名女鄰居表示，她陸續聽到兩個爆炸聲，瞬間這處屋子就起火，火勢非常猛烈。消防員在屋內發現一個完好的瓦斯鋼瓶，把瓦斯鋼瓶拖到屋外，避免爆炸。至於起火原因，仍待火災鑑定人員調查。

死者金姓男子曾於16日向消防隊報案，稱有人偷看妻子楊女洗澡。警方已經報請橋頭地檢署檢察官相驗，檢警正在調查死者生前的交友情形。

當地的埤北里長李復慶表示，這對夫婦約2年前從外地遷入埤北里居住，2人於2020年9月登記結婚，金姓屋主以臨時工為業，金妻有肢體障礙，行動不便，前幾天金姓男子還曾到里辦公室找他，表示生活困頓，想申請補助，由於夫妻兩人深入簡出，對其狀況不太清楚。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980