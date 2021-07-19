義大利在周日新報了3名新冠死亡人數，而前一天為13名；然而單日新增確診人數從3121人微幅增加到3127人。

由於周末的檢測人數有限，通常周日的病例數會下降；而儘管確診人數增加有限，但卻是連續第六天的增加。

衛生專家認為，此一飆升是由於最近歐洲國家盃足球賽所造成，義大利贏得本屆冠軍，連續的賽事和慶祝活動，讓許多城市的社交隔離措施完全崩潰。

義大利衛生單位主管Franco Locatelli指出，最近感染者平均年齡為28歲，相當年輕，可見運動聚會的人群助長了病毒傳播。政府預計在本周會推出新的管制措施，包括對完全沒有接種疫苗的民眾訂出限制規定，禁止他們在餐廳室內用餐、禁止進入舞廳、體育館和運動場等等。

目前義大利12歲以上的民眾已經有約半數49.9%的人完全接種兩劑疫苗。

衛生部周日表示，在過去的一天中，新冠檢測人數為16萬5269人，低於前一日的24萬4797人。