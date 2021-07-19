台美貿易暨投資架構協定(TIFA)復談，達成十大共識，該協定將有助台灣及美國間塑化產品及原料的貿易關稅降低、貿易量增加，也將有助台灣塑化業者赴美投資，法人就點名台塑家族中台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)都有機會因此受益。

以台灣廠區出口至美國市場的業者及產品來說，台灣芳香烴產品較美國不具原料劣勢、芳香烴系列聚合物則具規模優勢，故台化(1326)等ABS業者未來有機會對美國啟動ABS出口，目前ABS銷美仍需負擔6.5%關稅。

還有在台灣及美國生產同一產品的業者，可將美國廠區產品出口至台灣市場，同時，台灣廠區增加產品至第三國的出口量，此換貨行為相當於以台灣市場去化美國廠區產能，可進行換貨的業者及產品包括南亞(1303)德州廠區的MEG產品面臨全球性供過於求及歐盟、印度反傾銷障礙，可與台灣廠區換貨，法人預估，南亞德州廠區將貢獻2022年合併營收3%，再者，台塑及台塑美國德州廠區的PE產品可與台塑台灣廠區換貨預估台塑德州廠區將貢獻2022年合併營收4%。

有鑑於TIFA復談，法人預估，台灣塑化業者目前評估的赴美投資案可能取得更佳的投資條件，並加速時程，包括台塑化與台化在路州的乙烷裂解-PE-PP-MEG工廠投資，以及台塑美國在德州的氯鹼-PVC工廠投資。

至於台灣自美國進口原料則較預計無影響，因為目前由台灣廠區自美國市場進口的原料主要包括原油、乙烯、EDC、SM等目前皆已是零關稅。