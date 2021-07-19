微解封才一週，苗栗縣警察局昨（18）日凌晨1時30分許，台1線苗栗縣通霄外環道及台72線快速公路後龍至苗栗段，就傳出有約60輛汽機車「車聚」夜遊，苗栗警方獲報後，快速派出打擊部隊到場處理，攔停盤查並過濾沿途監視器，開出違規左轉、口罩遮蔽號牌等31張罰單，罰鍰4萬8800元。

微解封週末夜60輛車聚收「百萬罰單」 警31張紅單開到手軟。（影／苗栗縣警局提供）

警察局昨（18）日凌晨3時許接獲報案，台1線通霄外環道路及台72線快速公路（後龍至苗栗段）等2處有20至30部汽、機車聚集夜遊，警方立即調派通霄、竹南、苗栗及大湖分局，總計25名警力組成快速打擊部隊前往處置，當場攔停盤查違規行駛及改裝車輛，總計開出31張違規罰單。

苗栗警方昨（18）日凌晨在台1線通霄外環道，及台72線快速公路後龍至苗栗段，攔查60輛汽機車，開出31張違規罰單。（現場照／苗栗縣警局提供）

警察局表示，快打部隊警力發現4部機車分別使用口罩遮蔽號牌、無照駕駛、使用註銷車牌、逆向行駛及行駛機車禁行車道等違規行為，立即攔停盤查且一口氣開出10張罰單，處罰新臺幣2萬3600元，並函文監理及環保單位召回臨時檢驗改裝排氣管及車體。

苗栗警方昨（18）日凌晨在台1線通霄外環道，及台72線快速公路後龍至苗栗段，攔查60輛汽機車，開出31張違規罰單。（現場照／苗栗縣警局提供）

警方鍥而不捨調閱路口監視器，並過濾來往車輛號牌及運用車辨系統，比對正確車輛號碼，再逕行舉發21張違規左轉彎罰單，處罰新臺幣1萬2600元，總計開出31張罰單，處罰新臺幣3萬6200元；另將持續過濾沿線監視器、相關車輛行車紀錄器畫面，如有競駛、競技等行為，均會對涉及車輛依公共危險罪依法函送偵辦。

警察局深入分析夜遊車輛入轄時間及行駛路線，研判與先前阻斷60部車輛應是同一夜遊車隊，所幸先前落實防制作為及時阻斷，未衍生其他事端發生，苗栗縣警察局交通隊隊長林炎巨表示，苗栗縣素有山城美名，歡迎民眾來苗栗出遊賞景，並呼籲民眾駕車出遊應遵守道路交通規則，勿有競駛、競技等危險駕車行為，苗栗縣警察局將持續強化各項勤務作為，如有發現危險駕車情事將依法從嚴究辦，以維護道路交通安全。

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