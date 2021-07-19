新冠疫情影響，全國中小學延至9月1日開學，但因學生不能打疫苗，開學後到校如何避免群聚感染，成為不少家長擔心的問題。至於如何做好開學準備，台北市長柯文哲接受節目專訪時指出，準時開學是計畫，所以還有一個是叫「線上線下混合班」。

【LIVE直播】台北市長柯文哲赴榮民總醫院頒發感謝狀｜2021.07.19

柯文哲接受節目《台灣啟示錄》的專訪，並於18日播出，節目中主持人提及「市長您下令說這個北市236所中小學，都要做好9月能準時開學的準備」，柯文哲回應，這是目標嘛，老師都給他打疫苗了，有很多規劃，準時開學是計畫，大家怎麼做，所以還有一個是叫「線上線下混合班」，像是一班25名同學，也許就讓5人到校上課(沒人照顧者)、其他20人在家教學，為什麼？因為有的學生家裡沒人照顧，那一個教室坐5人也不太會感染。

被問及「9月能夠全面返回校園，這個目標可能還是有點困難是嗎?」柯文哲說，「全面返回除非全部打疫苗，沒有打疫苗，我們還是一樣，方法是人想出來，就是解決問題」。

此議題引發不少網友關注，有網友在批踢踢相關報導底下留言表示，「線上線下混合？什麼鬼東西」、「以目前模式來說，老師很難同時線上以及現場教學」、「這種玩法根本累死教育基層，莫名奇妙」，但也有人舉出國外模式，「美國就是混合上課啊，中低收學生需要營養午餐，而且在家有父母也無法照顧，就得去學校上課」。

柯文哲今(19日)出席北榮活動，也被問起開學細節規劃，他強調下午記者會將公布；台北市副市長黃珊珊也說，現在還在討論，很多事情都是先討論，怎麼執行要看疫情狀況，如果屆時疫情OK就沒有需求，但如果疫情不行，學習也不能中斷，就要做好準備。