【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國為來臺旅客前四大客源國，許多韓國旅客對臺灣的美食及小物深深著迷，因受疫情影響，全世界的跨國旅遊紛紛被迫暫停，為了滿足韓國旅客對臺北的想念，臺北市政府觀光傳播局攜手旅遊平臺推出「I Miss YouTaipei」旅遊產品，讓韓國民眾不用出國，就能即時享受臺北味道與預約未來旅程，期盼能成功吸引疫情解封後的韓國旅遊人口。

▲想念臺北的味道，首選韓國旅客最愛的迪化街芒果乾。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

「I Miss YouTaipei」旅遊產品，以45折專案優惠價吸引韓國旅客購買，這個設計即是以「線上旅遊 現下體驗」為概念，在不能出國的期間，只要透過線上購買臺北特色伴手禮就可馬上享受臺北的味道，解解對臺北思念的饞，進而喚起旅客能在疫情過後親自來臺北旅遊之動機。

▲來臺北旅遊必買伴手禮之一的特色茶葉牛軋糖，下單後也能馬上品嚐到。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

特色伴手禮內容包含臺北最知名的貓空茶葉牛軋糖、迪化街芒果乾、北投溫泉泡湯粉，及在疫情下必備的熊讚口罩、代表平安的艋舺龍山寺、松山慈祐宮、及大稻埕霞海城隍廟御守，還有可以輕鬆玩的臺北意象悠遊卡；臺北市政府觀光傳播局更加值贈送每位旅客一只臺北款束口袋，具有蒐藏及實用價值。期待疫情期間無法出國的韓國旅客，可即時體驗臺北味道，並手刀預約解封後的第一個旅遊行程。

▲臺北意象悠遊卡讓旅客輕鬆玩臺北。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

▲加值贈送特製臺北款束口袋，集合臺北旅遊景點，具收藏價值。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

臺北市政府觀光傳播局局長劉奕霆表示，臺韓兩地因疫情阻隔以往常態往返的觀光交流，對於每年習慣來臺北遊玩的韓國遊客來說，「I Miss YouTaipei」的確會激起想念臺北的情緒；由於韓國遊客嗜吃甜食，且韓國沒有芒果，故產品組合特別挑選貓空茶葉牛軋糖及迪化街的芒果乾供解饞，同時因為韓國人有汗蒸幕習慣，產品內也搭配了北投溫泉泡湯粉，讓旅客在家就可享受泡湯。

▲臺北知名廟宇祈福御守，讓旅客在疫情期間感受來自臺北的祝福。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

而針對喜歡小物的韓國旅客 觀傳局也推出疫情期間必備的熊讚口罩，旅客只要透過韓國在地的線上旅遊平臺下單，就可收到從臺北寄出的特色伴手禮套裝產品，提供疫情後的旅遊新模式。

▲限量明信片套組，喚起旅客對臺北旅遊的想念。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

在預約未來遊程方面，線上旅遊平台也為韓國旅客量身規劃了4條臺北城市漫遊行程，路線包含搭捷運即可抵達的剝皮寮、萬華龍山寺、北投、大稻埕、霞海城隍廟、松山文化及慈祐宮等，凡購買「I Miss YouTaipei」套裝產品的旅客，可以優惠價加購漫遊遊程，透過韓語導覽，深度體驗臺北的文化與生活。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）