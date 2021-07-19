國防部智庫國防安全研究院與資策會聯合發表「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」報告，以「激化情緒對立的口水戰」為題，引發外界質疑抹紅PTT之嫌。對此，資深媒體人趙少康痛批，政府花人民稅金對特定論壇進行研究，還用看圖說故事的敘事方法，補上先射箭後畫靶的結論，想抹紅PTT，更突顯這份報告的荒謬。

對於該報告中認定，只要「給我上海復星BNT」、「抨擊國產疫苗」等批評政府的言論，都屬於「中共的認知作戰」，趙少康今（19日）在臉書直言，標準非常荒謬，完全不顧入境普篩、全面打疫苗等防疫措施普世皆然，台灣的問題是太晚做，才導致疫情大規模爆發，而不是模仿大陸的防疫措施。

趙少康接著指出，至於BNT則是世界上最好的疫苗之一，上海復星是大中華總代理，繞了一大圈，台灣最後還是只能比照東洋模式，透過上海復星取得BNT疫苗，人民想打BNT是為了活命，怎麼會是認知作戰？而國產疫苗還沒經過三期試驗，甚至二期還沒解盲時，政府就大手筆下訂單，民進黨一力造謠護航，難道民眾連質疑的空間都沒有嗎？

長期以來，PTT上言論大多被認為對民進黨比較友善，趙少康稱，但國民黨從未質疑PTT正在對國民黨進行認知作戰，這次在國防部報告上榜的網友高達74％曾經發表挺民進黨或反國民黨、反大陸言論，如今竟被列入「PTT47」，更突顯這份報告的荒謬。

趙少康細數過去，表示將髒手伸進PTT的都是民進黨，從「鶴明，處理一下PTT」，後來出現大家熟知的「卡神、督割、跑步哥」三大系統，直到近期的「林瑋豐反串」等事件，處處可見民進黨沉迷於在PTT操縱輿情、箝制思想的骯髒手段，2019年更有超過700個帳號被認定是公關公司持有，專門放送「支持蔡英文、批評國民黨及柯文哲」的網軍帳號，被網友戲稱為「英靈殿」。趙更痛批，遑論綠營側翼「只是堵藍」粉專不顧良心追殺政敵、煽動民意、製造人民對立，才是蔡政府應該管管的目標。