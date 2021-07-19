張姓男子等人去年加入名為「世紀大對決」電信詐欺集團，並將其暱稱取為知名動漫「鬼滅之刃」女主角「彌豆子」，指示集團成員在網路下載正妹頭像，假冒美女「扣客」上網引誘男子投資，藉由「假交友、真詐騙」行騙。台北地檢署依加重詐欺及組織犯罪等罪起訴「彌豆子」張嫌及成員共4人。

起訴指出，「彌豆子」張男、「機掰鼠」陳男、「功夫胸毛」黃男、「鬼鬼」陳女，自去年間加入「世紀大對決」電信詐欺集團，張男並在北市新生北路租屋當成詐團據點，負責管理、指揮成員對外行騙，並發放薪資。

張男等人指示第一線成員上網至各大社交平台IG、臉書上，創設詐欺專用帳號，並在網路上隨意攫取正妹頭像，隨機與被害人攀談，讓被害人以為對其有好感後，進而佯稱介紹MOAS、MXPRO、ZEAX等投資平台，標榜有專業投資分析師協助操盤，獲利頗豐。

之後張男等人見被害人上鉤後，將被害人資料回報給集團第二線人員，佯稱是數據師，若委由其協助操盤，平均1至2天得保證金等理由，要求被害人繼續投入資金，有陳姓、羅姓男子誤信分別匯款7萬1000元、2萬5000元，張男等人因而獲取月薪3萬3000元加全勤獎金7000元。

陳、羅2人事後發現被騙，報警偵辦。檢警發現，該詐團成員除可領月薪及全勤獎金外，若個人「業績」每月高達100萬元，可再領取獎金，由詐欺集團以現金發放。