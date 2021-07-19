【旅遊經 編輯部報導】在您印象中，珊瑚是動物？植物？還是石頭呢？珊瑚若是植物是如何存活？如果是動物又是如何吃東西，現在有機會讓民眾藉由專家的介紹，在線上課程了解珊瑚，珊瑚小學堂活動在過往體課程相當受到民眾喜愛，都是最夯的課程，今年因為疫情將轉為線上課程，今年課程將開辦1梯次種子教師版珊瑚小學堂(45人/場)和9梯次學員版珊瑚小學堂(50人/場)，種子教師課程在7月21日(三)報名以及學員課程在7月22日(四)的中午 12時30分開放網路報名！

海洋委員會海洋保育署補助新北市政府辦理「110年度新北市海洋保育教育推廣計畫」，今年受新冠肺炎疫情影響，新北市政府將實轉換為限額的珊瑚小學堂線上課程！其實過去2年的暑假，新北市海洋資源復育園區辦理的珊瑚小學堂課程是最搶手課程，搶到課程的家長會帶著寶貝們來海洋資源復育園區認識珊瑚與種植珊瑚。但今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾待在家是隔絕病毒的最好方式，本次特別將「珊瑚小學堂」課程轉為線上課程，將認識珊瑚的課程教材和種植珊瑚的基座於開課前寄給報名成功的學員，珊瑚小學堂課程的老師會在網路帶領學員認識東北角珊瑚，俟學員彩繪珊瑚基座後再寄送回國立臺灣海洋大學，珊瑚養殖人員會將珊瑚苗綁到學員彩繪過的基座上，再由潛水員將珊瑚種植至海洋復育園區海底池的珊瑚移植桌上。

珊瑚對海洋生物及海洋生態有相當大的依存關係_圖為小丑魚(攝影：洪書瑱)

珊瑚在熱帶及亞熱帶海域中不可或缺的重要角色，珊瑚礁生態系涵養了許多海洋生物，如許多小朋友一定知道「尼莫」及「馬林」等小丑魚，牠們和珊瑚礁有相當的依存關係，因此有「海洋中熱帶雨林」之稱，但近年來受到海洋環境改變及人為破壞日益減少，珊瑚礁生態逐漸失去平衡，也影響到海中生態的平衡。

新北市政府與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所共同合作進行珊瑚的養殖，將新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚採集至本市海洋資源復育園區進行養殖，在園區建立人工培育珊瑚的養殖技術，未來將培育出的珊瑚移植到東北角周圍海域進行珊瑚復育。

珊瑚小學堂種植珊瑚小花園（圖片/新北市政府漁業處提供）

珊瑚養殖人員將珊瑚綁在學員寄回的珊瑚基座上 （圖片/新北市政府漁業處提供）

學員用油性筆將創意揮灑在珊瑚基座上 （圖片/新北市政府漁業處提供）

在珊瑚小學堂活動期間同時舉辦「防疫在家一起保護珊瑚與海洋！珊瑚基座彩繪活動」，活動期間為110年7月30日至110年8月25日，凡是有成功報名珊瑚小學堂的學員在收到認識珊瑚的課程教材與種植珊瑚的基座後，請使用油性筆將創意揮灑在珊瑚基座上並放入回郵泡泡信封袋於期限內寄回，主辦單位會根據構圖創意、整體設計作為評分標準，選出5個最佳珊瑚基座彩繪獎並贈送獎品。

新北漁業處表示，海洋是生命的起源，但海中的珊瑚卻正面臨氣候變遷的衝擊，過高的水溫將導致珊瑚白化甚至有消失危機，一旦珊瑚消失，將對海洋生態會造成巨大的衝擊，希望藉由線上版的珊瑚小學堂課程，讓民眾在家也能關心與參與珊瑚海洋教育，了解海洋議題並為海洋生態保育盡一份心力。

圖片：新北市政府漁業處提供

相關活動資訊可至(https://fishery.ntpc.gov.tw)查詢！種子教師版珊瑚小學堂請於7月21日12時30分開始報名；學員版珊瑚小學堂於7月22日12時30分開始報名。