《商情》國內鋼筋、廢鋼連2平 10:532021/07/19 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興再開平盤；因國際原物料下跌，鋼筋買盤趨於保守，故本周鋼筋、廢鋼開出平盤，以觀察市場動態，為連續2周持平，另外業者表示，國內鋼廠庫存偏低，沒有立即下跌支撐需求的必要。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11900元；鋼筋持平，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至222.1美元；日本2H廢鋼跌至478美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸460美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》豐興盤價 連兩周持平 8月擬加收塞港費 亞洲製造業傷荷包 #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #持平 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》太陽能模組新訂單漲定了 模組廠樂透 08:542021/07/19 財經 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:272021/07/19 財經 豐興本週盤價 全面維持平盤 11:002021/07/19 財經 《類股》鋼市H2續旺 鋼鐵股奮起 10:192021/07/19 財經 台歐人權諮商 歐盟呼籲台灣致力廢死 14:152021/07/17 政治 彰化埤頭清潔隊回收王 8年4度優等 04:102021/07/18 地方新聞 大陸連3月拋美債 仍居第2大債主 04:102021/07/19 焦點新聞 百萬資源回收王 彰化埤頭鄉清潔隊8年4度優等 18:242021/07/17 寶島 高雄興達漁市爆人潮挨轟「得病別哭」 警2招破除網友詛咒 12:472021/07/17 社會 日本內閣支持率跌至3成3 菅義偉表明將競選連任 19:082021/07/17 國際 沈榮津出面協調 太陽光電價格爭議落幕 04:102021/07/19 產業．科技 財經熱門新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 《其他電子》外資升價 尖點高升 - 財經 - 時報資訊 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 運價狂飆 美供應鏈陷巨大災難 企業曝真實慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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