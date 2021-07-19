本周豐興再開平盤；因國際原物料下跌，鋼筋買盤趨於保守，故本周鋼筋、廢鋼開出平盤，以觀察市場動態，為連續2周持平，另外業者表示，國內鋼廠庫存偏低，沒有立即下跌支撐需求的必要。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11900元；鋼筋持平，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至222.1美元；日本2H廢鋼跌至478美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸460美元。(商品行情網)