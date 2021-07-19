受石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)達成的增產協議影響，該組織去年創紀錄地減產1000萬桶/日，目前減產幅度已放寬約為580萬桶/日，市場預期未來供應將可能進一步增加，引發盤中油價賣壓出籠；周一(7/19)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌1美元，報每桶70.81美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌1美元，報每桶72.59美元。(商品行情網)