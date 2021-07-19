《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:532021/07/19 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)達成的增產協議影響，該組織去年創紀錄地減產1000萬桶/日，目前減產幅度已放寬約為580萬桶/日，市場預期未來供應將可能進一步增加，引發盤中油價賣壓出籠；周一(7/19)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌1美元，報每桶70.81美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌1美元，報每桶72.59美元。(商品行情網) 張學仁30年武術底子 電影獲國際肯定 千億資金緊盯超級航運周 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #石油輸出國組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》萬八區間震盪或碎步盤堅(倫元投顧提供) 07:462021/07/19 財經 8月擬加收塞港費 亞洲製造業傷荷包 04:102021/07/19 財經要聞 《電子零件》友銓成功轉型電商 更名「美而快」 08:372021/07/19 財經 行庫加碼美債 浮動利率最搶手 04:102021/07/19 金融．稅務 超級航海周 貨櫃三雄動見觀瞻 04:102021/07/19 財經焦點 《期貨》跟跌美股 期貨盤盡墨 09:112021/07/19 財經 香港美國商會：港扮國際商業中心 至關重要 04:102021/07/19 全球財經 《產業分析》中心化炸裂 Open vRAN讓台網通廠不再只當綠葉(2-2) 09:282021/07/19 財經 拉攏中亞 北京打造全方位疫苗夥伴關係 04:102021/07/19 產業財經 權王台積電疲弱 台股早盤下跌逾60點 09:212021/07/19 財經 雙箭頭齊發 台股再攻萬八 美大咖財報起跑 12檔科技股沾光 04:102021/07/19 財經要聞 財經熱門新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 OPEC＋圓滿落幕油價大跌 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾擬併格芯打台積真有效？專家驚爆恐怖後果 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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