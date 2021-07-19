女神徐若瑄自當年以偶像女團成員身分出道，之後在日本、台灣發展，直到婚後高齡生子，歷經許多困難，但徐若瑄無論在工作還是生活上，都展現堅強意志與滿滿的幹勁，她也自封是「鋼鐵V」，不料向來展現正能量的女神，昨卻po文吐露「原來我沒有自己想像般鋼鐵」，眾人皆感到驚慌，忙詢問安慰。

徐若瑄今年5月初結束在台灣的工作後，終於飛回新加坡，與老公、兒子團聚，並在本月9號透露也打了疫苗，已經完成莫德納第二劑注射，因為強烈的副作用而發燒了3天，也有胸悶、全身疲憊、酸痛等情況，靠著狂喝椰子水才熬過身體的不適，讓她開心宣布「鋼鐵V大復活」，不料看似一切好轉的現在，徐若瑄突然收起活力與積極，發了篇負能量沮喪文。

徐若瑄昨天(7/18)突然在臉書po文，「原來我沒有自己想像般鋼鐵，有些事也不是你堅強就會有用，但我相信我一定可以好好的再站起來，Yes I can」，這篇文章還配了照片，照片中的她將黑色棒球帽帽沿壓得很低，只露出下半臉，少了平時甜美的微笑，也看得出來絕對不是開心的心情，甚至讓人感覺到她的低潮。

徐若瑄這篇貼文，很快引起親友、粉絲關注，也因為她沒有明說是什麼事情，讓眾人既擔心又心疼，紛紛留言「堅強很好，脆弱也沒關係V姊的韌性可以度過萬難」、「每個人都不是完美的，妳已經是我們的榜樣」，也有許多星友給她打氣，楊貴媚就留言：「脆弱一下又何妨，心有正念不怕困難，姐姐抱抱」，苗可麗也說：「V的字型筆畫下來會再上去的鋼鐵也需要先變柔軟才能塑形妳已經超棒超棒的了」，徐若瑄都一一回覆，表示有受到鼓舞，心情好多了。