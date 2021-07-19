華郵和衛報等多家媒體今天報導，以色列NSO集團被控向各政府提供的間諜軟體，與一份5萬個手機號碼的清單有關，號碼持有人包括全球維權人士、記者、企業主管和政界人士。

美國「華盛頓郵報」、英國「衛報」和法國「世界報」（Le Monde）等17家國際媒體聯合調查報導，以色列網路情報公司NSO集團和其開發的惡意軟體「飛馬」（Pegasus），被用於監控記者和人權倡議者。

至少自2016年起，以色列NSO集團和飛馬軟體便一再躍上媒體頭條，當時研究人員指控它協助監視阿拉伯聯合大公國一名異議人士。

根據報導，外洩的這份清單列有超過5萬個智慧型手機號碼，據信這些號碼持有人是自2016年以來，NSO集團的客戶視為利害關係人的人士。

華郵說，這份清單是由總部位於巴黎的非營利記者組織「禁忌故事」（Forbidden Stories）和國際特赦組織（Amnesty International）共享。報導說，其中實際成為目標或被監控的人數不明。

華郵說，清單上有1.5萬個號碼持有人在墨西哥，包括政治人物、工會代表、記者和政府批評者。

據報導，有些在清單上的手機號碼持有人已經身亡，例如在洗車場遇害的一名墨西哥獨立記者。他的手機下落不明，也不清楚是否曾遭駭客入侵。

印度調查新聞網站The Wire報導，清單上有300個手機號碼來自印度，持有人包括政府部長、反對派政治人物、記者、科學家和維權人士。

The Wire說，這些號碼持有人包括「印度斯坦時報」（Hindustan Times）、「印度人報」（The Hindu）、「印度快報」（Indian Express）等主流媒體旗下40 多名印度記者以及The Wire兩名創始編輯。

華郵說，調查證實，清單上有37組號碼的手機裝置曾遭飛馬嘗試入侵成功，其中包括與沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）關係密切的兩名女性；哈紹吉2018年遭沙國派出的暗殺小組謀殺。

「衛報」報導，清單上的號碼持有人，包括法新社、「華爾街日報」、美國有線電視新聞網（CNN）、「紐約時報」、卡達半島電視台（Al Jazeera）、法國24 （France 24）、自由歐洲電台（Radio Free Europe）、新聞調查網站Mediapart、西班牙「國家報」（El Pais）、美聯社、世界報、彭博、經濟學人、路透社和美國之音記者。

加拿大多倫多大學（University of Toronto）網路研究機構公民實驗室（Citizen Lab）和國際特赦組織此前曾報導，半島電視台記者和一名摩洛哥記者的手機曾遭飛馬軟體入侵。

華郵說，在國際媒體聯手追查下，已確定其中1000 多個號碼的持有人身分，其中包括數名阿拉伯王室成員、至少65名企業主管、85名人權工作者、189名記者、600多名國家元首、總理和內閣部長等政治人物和政府官員，這些可能被監控對象遍布於全球50多個國家。

報導指出，清單上的許多號碼集中在10個國家，包括亞塞拜然、巴林、匈牙利、印度、哈薩克、墨西哥、摩洛哥、盧安達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

NSO集團今天針對「禁忌故事」報導發出聲明否認，指稱報導「充斥錯誤的假設和未經證實的說法」，並揚言提出誹謗告訴。