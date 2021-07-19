案15386家教男6月24日至7月1日前往北部，足跡遍及萬華、中正、中山等雙北多個行政區，7月1日至11日於台中期間曾入住5家旅館，目前正藉跨縣市合作持續追蹤擴大匡列接觸者。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中30歲確診家教男（案15385）爽玩雙北後回台中連續多日在6家旅店進行人與人連結，針對該案，台中市長盧秀燕19日坦言：針對該案高度重視，也還未收案（結案）；據悉其匡列64人還有4人採檢中，目前已知其中一人為陰性，另3人檢驗結果也將在下午3點中市疫情指揮中心記者會上公布。

盧秀燕19日上午到位於北屯區仁愛之家視察公立日照中心解封整備作業，對媒體矚目的家教男社交傳播鏈，她回應，他（家教男）交往有點複雜，足跡很多，對此透過警政協尋交叉比對，也發現非常多的一些足跡，目前對其活動的地點所有的環境都要清潔，下一組的客人，以及所有的工作人員，也都進行匡列採檢，對於這個案子，到現在為止，也還沒有完全收案。

她也強調，一定會持續確定這整個傳隱性傳播鏈都能夠完全掌握，對於是否會針對家教男隱匿足跡、疫調不實開罰，盧秀燕表示，這個案子現在正在處理當中，並正在簽報當中，依照傳染病防治法，最高可裁罰30萬元。

針對該案，中市疫情指揮中心也匡列64人採檢，截至18日下午仍有4人採檢中，據悉目前4人中有1人已確定為陰性，至於另3人結果，將在下午疫情指揮中心記者會說明。