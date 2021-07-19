近年投資工具多元，吸引許多民眾進行規劃，創造被動收入，不過有些人仍傾向以定存為主要理財方式，有網友表示，朋友定存1500萬卻被理財專員罵不會理財，讓他好奇「定存有什麼不好？」引起網友們熱議，有人點出關鍵表示，理專是想要推銷商品才會這樣說，而且如果有提到保證獲利的話，可以向金管會檢舉。

有網友在PTT論壇上表示，他有名朋友目前39歲，年薪大約200萬上下，沒有房貸或車貸，最近有銀行理專打電話給他，說朋友是尊貴客戶定存達1500萬，想詢問朋友平常都在做什麼投資，朋友回答僅有定存，竟然遭到理專罵了一頓。

原Po表示，理專對朋友說「我這邊隨便一個商品就打敗定存了，保證一年獲利5%以上」、「你這樣錢會被通膨吃掉」，朋友因此問他，「真的有那麼好賺嗎？那怎麼一堆人都說買股票只有20%人賺錢？到底定存有什麼不好？」

文章一出引起網友們熱烈討論，「理專怎知道存款多少？喊保證獲利可以檢舉」、「強調保證獲利，檢舉他可以幫國家賺一筆錢」、「理專才會把1500萬變不見吧」、「理專想要推銷商品吧，看他存款這麼厚」、「一定是想推銷啦，但如果口氣很差就太過分」、「八成是想推銷，理財方式還是看個人」。

此外，有人認為，原Po的朋友確實可以思考更多元的理財方式，「事實啊，買權值股或是0050都屌打定存」、「1500說真的定存是有點浪費，但沒風險」、「可以建議他拿一些出來買股票，報酬率比定存高」、「理專說的沒錯啊，現在定存超沒用」、「就算要投資也不要找理專啦，怕的話拿一點出來穩穩買就好」、「確實有點浪費，可以考慮拿一點出來玩玩看」。

事實上，今年初金管會針對「理專行為」及「商品銷售管理」祭出四大強化措施，同時將檢舉重大金融違法案件的獎金，從原本40萬提高到400萬元，希望能鼓勵吹哨者勇於檢舉不法案件，適用人員包括客戶或銀行內部人員。